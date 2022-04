Cum-Ex-Skandal Schwere Vorwürfe der Staatsanwaltschaft – Aber der Angeklagte Hanno Berger gibt sich kämpferisch

Der Strafprozess gegen Hanno Berger hat begonnen. Die Vorwürfe der Ankläger wiegen schwer – aber ebenso entschieden wirkt Berger, seine Unschuld zu belegen.

Dem ehemaligen Steueranwalt drohen bis zu 15 Jahre Haft. (Foto: dpa) Hanno Berger (M.) neben seinen Anwälten Carsten Rubarth (r.) und Martin Kretschmer

Bonn Um 10.10 Uhr betritt der Steueranwalt Hanno Berger den Saal 0.11 des Bonner Landgerichts, geht an den zahlreichen Kameraobjektiven vorbei, dreht den Journalisten und Zuschauern den Rücken zu und bewegt sich in Richtung Anklagebank. Seine beiden Pflichtverteidiger Martin Kretschmer und Carsten Rubarth versuchen Berger so gut es geht vor Blicken auf die mit Handschellen gefesselten Hände zu schützen. Ein Justizwachtmeister nimmt der zentralen Figur im Cum-Ex-Prozess schließlich die Fesseln ab.

Seit Montagvormittag muss sich Berger in Bonn verantworten. Ihm wird Betrug und Steuerhinterziehung in Höhe von mehr als 278 Millionen Euro vorgeworfen. Er war an Cum-Ex-Deals der Hamburger Bank M.M. Warburg beteiligt. Dem ehemaligen Steueranwalt drohen 15 Jahre Haft. Der 71-Jährige bestreitet die Vorwürfe.

Bergers Tag hat sehr früh begonnen. Er hat eine gut 150 Kilometer lange Anreise im Justiztransporter hinter sich, aus der Justizvollzugsanstalt Frankfurt-Preungesheim nach Bonn. Nun steht Berger neben der Anklagebank und blickt in Richtung der Journalisten, eine weiße OP-Maske bedeckt sein Gesicht. Der Anwalt trägt einen dunkelblauen Anzug und blaue Krawatte.

Von dem großen Interesse an ihm und diesem Prozess wirkt Berger unbeeindruckt. Äußerlich hat er sich im Vergleich zu früheren Jahren kaum verändert.

Die Vorwürfe an Hanno Berger haben es in sich

Der Prozess beginnt. Richter Roland Zickler stellt Bergers Anwesenheit fest – „vorgeführt aus der Untersuchungshaft“, wie er anmerkt und fragt die Personalien ab. Hanno Ernst Heinrich Kaspar Berger, geboren am 13. November in Frankfurt am Main, verheiratet, von Beruf Rechtsanwalt und Steuerberater.

Bevor Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker die Anklageschrift verlesen kann, müssen erst einmal Unterlagen herbeigeschafft werden. Es sind neun Ordner. Nach gut zehn Minuten transportiert ein Justizwachtmeister mit einer Sackkarre einen Umzugskarton in den Verhandlungssaal des Landgerichts.

Strafverteidiger Carsten Rubarth schnappt sich die Kiste und überreicht sie seinem Mandanten. Berger greift herein und holt sein mit Anmerkungen versehenes Exemplar der Anklageschrift heraus.

„Sind Ihre Unterlagen nun vollständig?“, fragt der Richter den der schweren Steuerhinterziehung und des Betrugs beschuldigten Steueranwalt. „Ich habe die Kiste noch nicht durchsucht, aber ich gehe davon aus“, antwortet Berger. „Aber Sie haben jetzt erst einmal alles, was Sie benötigen?“, will Zickler wissen. „Ja.“

Es ist 10:40, als Chefanklägerin Brorhilker beginnt, die Anklage zu verlesen. Berger macht sich eifrig Notizen und schüttelt immer wieder den Kopf. Brorhilker hatte Berger als einen der ersten Verdächtigen auf ihre Beschuldigtenliste bei den Ermittlungen zu Cum-ex-Transaktionen gesetzt. Nun liest sie ruhig und zügig die Anklageschrift vor. Die Vorwürfe haben es in sich.

Er gilt als Schlüsselfigur im Cum-Ex-Skandal. (Foto: dpa) Hanno Berger beim Prozessauftakt in Bonn

Im Jahr 2007 habe sich Berger entschlossen, gemeinsam mit der Hamburger M.M. Warburg Gruppe, der Hypovereinsbank und der Unternehmensgruppe Ballance in den folgenden Jahren Cum-Ex-Geschäfte mit deutschen Aktienwerten arbeitsteilig durchzuführen. Der einzige Anreiz der Geschäfte habe darin bestanden, sich Kapitalertragsteuern unrechtmäßig erstatten zu lassen. Die Steuer sei zuvor weder einbehalten noch abgeführt worden. „Dabei war es der Angeschuldigte, der die Idee zur Durchführung von Cum-Ex-Geschäften bei der Warburg Bank vorstellte und erfolgreich platzieren konnte“, heißt es von den Anklägern.

Durch die Taten soll Berger in den Jahren 2007 bis 2011 zusammen mit den anderen Beteiligten einen gewaltigen Schaden verursacht haben: „Die Höhe der unrechtmäßigen Steuerrückzahlungen beziffert sich insgesamt auf einen Betrag in Höhe von 278.586.998,09 Euro“, lautet der Vorwurf der Ankläger.

Einen reichlichen Teil der Gewinne aus der Steuerkasse soll sich Berger dabei selbst genehmigt haben. Dieses Detail soll er zudem seinen Mandanten vorenthalten haben – deshalb lautet die Anklage nicht nur auf Betrug, sondern auch auf Steuerhinterziehung. Laut Staatsanwaltschaft Köln verdiente er allein an Cum-Ex-Geschäften der Bank M.M. Warburg mehr als 13 Millionen Euro.

Zur Vereinnahmung der Gewinne aus den Cum-Ex-Geschäften hätte Berger zusammen mit einem Kanzleipartner ein verzweigtes Konstrukt mit mehreren im Ausland ansässigen Unternehmen aufgebaut, die über kein operatives Geschäft verfügten. Das Konstrukt diente nach den Erkenntnissen der Ermittler – neben vermeintlichen steuerlichen Vorteilen – einzig dem Zweck, die wahre Herkunft der Gelder zu verschleiern.

