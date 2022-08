Cum-Ex-Skandal Warburg-Banker streiten Zahlung an SPD-Politiker Kahrs ab

Das viele Bargeld im Bank-Schließfach des früheren Bundestagsabgeordneten wirft Fragen auf. Die Bank-Gesellschafter Christian Olearius und Max Warburg bestreiten eine Zahlung an Kahrs in Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete war möglicherweise an den Cum-Ex-Geschäften der Hamburger Warburg-Bank beteiligt. (Foto: imago/Metodi Popow) Johannes Kahrs

Düsseldorf „Cum-Ex: Fahnder finden 200 000 Euro in Kahrs“ Schließfach.“ Mit dieser Überschrift berichtete die Bild-Zeitung vor wenigen Tagen über einen Bargeld-Fund der Polizei bei Johannes Kahrs, einer Hamburger SPD-Größe und langjährigem Weggefährten von Kanzler Olaf Scholz.

Viele Medien griffen die Nachricht auf. Der Zusammenhang mit den Cum-Ex-Geschäften der Hamburger Privatbank M.M. Warburg schien offensichtlich. Kahrs hatte mehrere Gespräche mit dem ehemaligen Warburg-Chef Christian Olearius geführt. Der suchte politische Unterstützung bei seinem Kampf gegen den Fiskus. Das Finanzamt forderte viele Millionen Euro zurück, die seine Bank mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften verdient hatte. Die Beteiligten ließen sich dabei Steuern erstatten, die sie gar nicht gezahlt hatten.

Belege für einen Zusammenhang zwischen dem Bargeld in Kahrs Schließfach und den Cum-Ex-Geschäften der M.M. Warburger fehlen. Die Staatsanwaltschaft macht keine Angaben, Kahrs schweigt. Von Olearius kommt ein Dementi. „Wir wissen nicht, woher Herr Kahrs das Geld hatte“, sagt sein Sprecher. „Auf jeden Fall nicht von Warburg.“ Ein Presseanwalt der Hauptgesellschafter der Bank ergänzte: „Weder Dr. Olearius noch Max Warburg haben auch nur einen Cent an Johannes Kahrs gezahlt.“ Die Bank selbst lehnte einen Kommentar ab.

Probleme hat Olearius auch ohne den Vorwurf der Bestechung. Der 80-Jährige ist der schweren Steuerhinterziehung beschuldigt, gegen seinen SPD-Kontakt Kahrs ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Begünstigung.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Olearius ist nicht nur eine Hamburger Banken-Ikone sondern auch SPD-Spender. Am 28. September 2021 durchsuchten die Ermittler die Privaträume von Kahrs. Dem Gesamtsachverhalt lag laut Staatsanwaltschaft der Vorwurf der Steuerhinterziehung zugrunde.

Anklage gegen Olearius liegt vor

Gegen den langjährigen Chef und Miteigentümer der Hamburger Privatbank M.M. Warburg haben die Ermittler inzwischen eine Anklage wegen schwerer Steuerhinterziehung vorgelegt. Derzeit prüft das Gericht, ob die Anklage zugelassen wird. Dass sich die Bank in den Jahren 2006 bis 2011 an den Cum-Ex-Geschäften beteiligt hat, steht außer Frage.

„Wir wissen nicht, woher Herr Kahrs das Geld hatte. Auf jeden Fall nicht von Warburg.“ Sprecher von Christian Olearius

Gesichert ist auch, dass es in Hamburg lange Streit darüber gab, ob die M.M. Warburg die Steuern aus ihren Cum-Ex-Geschäften zurückzahlen muss. Diese Frage wurde im zuständigen Finanzamt Ende 2016 zugunsten der Bank entschieden. Eine Folge: Die Verjährung einer Forderung von 47 Millionen Euro aus dem Steuerjahr 2009.

2017 gab es wieder Streit, diesmal um das Steuerjahr 2010. Auch hier lief alles darauf hin, dass die M.M. Warburg ihre Millionen behalten durfte. Dann schritt das Bundesfinanzministerium ein und wies die Hamburger Finanzverwaltung an, das Geld einzufordern.

In Hamburg beschäftigt sich inzwischen ein Untersuchungsausschuss mit den Vorgängen. Für die Opposition in der Hansestadt sind die Details des Cum-Ex-Skandals ein politisches Munitionslager, denn es gab einen regen Austausch zwischen den Warburg-Verantwortlichen und Politikern.

So traf sich Olearius am 21. März 2016 mit dem ehemaligen Hamburger SPD-Innensenator Alfons Pawelczyk und den damaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Kahrs. In seinem Tagebuch notierte Olearius , beide Politiker stünden zur Hilfe bereit.

Viele Jahre ein angesehener Banker in Hamburg. (Foto: ullstein bild - Fabricius/WELT) Christian Olearius

Am 7. September 2016 besuchten Olearius und sein Mitgesellschafter Max Warburg den damaligen Bürgermeister Olaf Scholz im Rathaus. Über die Inhalte des Gesprächs ist nichts bekannt. Es gibt keinen Tagebucheintrag, Scholz kann sich nicht erinnern.

Das nächste Treffen folgte am 14. Oktober 2016. Olearius kam erneut mit Kahrs und Pawelczyk zusammen. Kahrs wolle noch vor dem nächsten Termin zwischen dem Banker und dem Bürgermeister mit Scholz sprechen, schrieb Olearius in seinem Tagebuch. Das Gesprächsergebnis: Es sei für Olearius vernünftig, sich mit dem Finanzamt zu einigen.

Olearius ließ nicht locker. Der Bankier war in Hamburg nicht gewohnt, dass wichtige Dinge gegen ihn entschieden wurde. Am 26. Oktober traf er sich erneut mit Scholz. Nun kamen die Dinge für Olearius in den richtigen Lauf.

Entscheidung zu Gunsten der Bank

Nach dem Treffen zwischen dem Bankier und dem Bürgermeister fertigte die M.M. Warburg eine kurze Zusammenfassung ihrer sachlichen und juristischen Sicht in der Steueraffäre. Dieses Papier wurde an Peter Tschentscher geschickt, dem damaligen Finanzsenator und heutigen Erster Bürgermeister Hamburgs. Eine Kopie des Schreibens an Tschentscher ging an die zuständige Finanzbeamtin P.

>> Lesen Sie auch: „Herr Olearius hat sich nichts zu Schulden kommen lassen“ – Warburg-Banker beteuert seine Unschuld

Am 9. November 2016 rief Scholz bei Olearius an. Aus der Reaktion von Scholz ergibt sich, dass Olearius versuchte, das Schreiben seiner Bank auch bei Scholz zu platzieren. Doch der Erste Bürgermeister hielt das Cum-Ex-Thema auf Abstand. In seinem Tagebuch notierte Olearius, Scholz habe ihm gesagt, er solle das Schreiben ohne weitere Bemerkungen an den Finanzsenator schicken.

Dort war es freilich schon – und entfaltete auch seine Wirkung. Peter Tschentscher bestreitet jede Einflussnahme in der Affäre. Das Hamburger Finanzamt jedenfalls forderte die Millionen für die Warburg Bank nicht mehr zurück. Vor kurzem fand der WDR eine Kurznachricht der Finanzbeamtin P. aus dieser Zeit. Sie schrieb an eine Bekannte: „Mein teuflischer Plan ist aufgegangen.“

All dies sind Zutaten, die für die Hamburger SPD im allgemeinen und Olaf Scholz sowie Peter Tschentscher im Besonderen zu einem giftigen Cocktail werden können.

Teuflische Pläne einer Finanzbeamtin kombiniert mit Verjährungen von Forderungen in Millionenhöhe lassen sich nur schwer erklären. Am 19. August ist Olaf Scholz vor den Untersuchungsausschuss in Hamburg geladen. Dort soll er es versuchen.

Scholz vor heiklem Auftritt

Es wird ein heikler Auftritt. Am 22. Dezember 2016 notierte Olearius in seinem Tagebuch, er habe Pawelczyk und Kahrs zum Dank für ihre Hilfe zum Lunch eingeladen. Auch 2017 kam es zu mehreren Treffen zwischen Olearius, Kahrs und Pawelczyk. Neben Steuern waren auch Spenden ein Thema. Nach einer Zusammenkunft am 7. September schrieb Olearius in sein Tagebuch von der Klage Kahrs, der SPD sei ein Spender abgesprungen. Er, Olearius, habe die Hälfte des ausgefallenen Betrags gewährt.

Vier Tage später, am 11. September 2017, bestätigte der Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft der M.M. Warburg, die Spende sei ausgeführt worden: 13.000 Euro. Der Betrag wurde von einer Firma namens Vigor überwiesen. Es war eine Beteiligungsgesellschaft, über die Olearius in Cum-Ex-Geschäfte investierte.

Doch wenn sich Olearius auch bei der SPD bedankte, erneute Hilfe bekam er nicht. Am 10. November 2017 traf sich Olearius wieder mit Scholz im Hamburger Rathaus. Am 13. Dezember 2017 schrieb Olearius in sein Tagebuch, dass sich Kahrs gemeldet habe. Die Botschaft war schlecht. Das Bundesfinanzministerium hatte sich eingeschaltet. Die Hamburger SPD könne nichts mehr für ihn tun.

Das änderte sich auch nicht, als Olaf Scholz im März 2018 Bundesfinanzminister wurde, und im Dezember 2021 sogar Bundeskanzler. Das Landgericht Bonn hat inzwischen zu den Cum-Ex-Geschäften der Warburg-Bank gefällt, einzelne Mitarbeiter wurden zu teils langen Haftstrafen verurteilt. Für Christian Olearius ist der Platz auf der Anklagebank schon reserviert. Und wenn Olaf Scholz sich laut eigener Aussage kaum an seine vielen Treffen mit dem Hamburger Bankier erinnern kann – der Kanzler wird das Thema wohl nicht mehr los.

Mehr: Scholz-Emails durchsucht: Der Kanzler gerät in Hamburger Steueraffäre unter Druck