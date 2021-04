Cum-Ex-Skandal Warum die untergegangene WestLB die Bürger erneut belasten könnte

Geldgeber der ehemaligen WestLB fordern Entschädigung von der Folgegesellschaft Portigon. Den möglichen Schaden versucht die Bank abzuwälzen. Es geht um eine Milliarden Euro.

Düsseldorf Neun Jahre ist das Ende der WestLB nun her, aber die Rechnung für den Kollaps der ehemaligen Landesbank ist immer noch nicht bezahlt. Milliarden kostete die Abwicklung des maroden Instituts 2012. Der Rettungsplan sah die Gründung zweier Folgegesellschaften vor – die Portigon AG und die Erste Abwicklungsanstalt (EAA). Schon vor Jahren schienen die Aufräumarbeiten auf einem guten Weg. Doch dann wurde der Steuerfahndung Wuppertal von einem Insider ein Datenträger angeboten.

Als das Handelsblatt 2015 erstmals über darauf festgehaltene Cum-Ex-Geschäfte berichtete, stritten die Betroffenen ab, in den Skandal verwickelt zu sein. „Der Portigon AG liegen keine Erkenntnisse vor, dass die ehemalige WestLB dubiose Cum-Ex-Geschäfte betrieben hat“, sagte ihr Sprecher.

Ein halbes Jahr später kam die Staatsanwaltschaft ins Haus. Nach weiteren drei Jahren Ermittlungen gab die Portigon bekannt, sie müsse Rückstellungen von gut einer halben Milliarde Euro bilden – wegen Cum-Ex-Geschäften der WestLB.

Die Kosten könnten weiter wachsen. Ehemalige Geldgeber der WestLB haben Portigon auf Schadensersatz verklagt. Am 4. Mai steht eine mündliche Verhandlung am Landgericht Düsseldorf an. In einem Schriftsatz haben die Kläger zunächst nur einen Bruchteil der möglichen Forderung eingereicht – das spart Gerichtskosten. Die Kläger wollen die ehemaligen NRW-Finanzminister und Ex-Bank-Aufsichtsräte Norbert Walter-Borjans (SPD) und Helmut Linssen (CDU) in den Zeugenstand rufen. Auch andere Investoren haben bereits Klage eingereicht. Ausgang offen.

Cum-Ex-Geschäfte gelten als größter Steuerskandal Deutschlands. Zwölf Milliarden Euro sollen dem Fiskus entgangen sein, weil Banken und Investoren jahrelang Geschäfte betrieben, bei denen die Gewinne aus der Steuerkasse stammten. Aktien wurden dabei in riesigen Volumen gehandelt, um sich dabei Kapitalertragsteuern erstatten zu lassen, die zuvor nicht abgeführt worden waren.

Deutsche Gerichte haben inzwischen geurteilt, das Geschäftsmodell an sich sei von jeher kriminell gewesen, es gibt dazu ein erstes Strafurteil. Nordrhein-Westfalens Justizminister Peter Biesenbach (CDU) nennt es „industrielle Steuerhinterziehung“.

„Wer nicht mitmachte, galt als Idiot“

Es war ein Schock, als Nachforschungen ergaben, dass nicht nur private Banken an den dubiosen Geschäftspraktiken teilgenommen hatten. Auch Landesbanken wie die inzwischen privatisierte HSH Nordbank hatten Cum-Ex-Fälle in ihren Büchern, ebenso die Helaba und die LBBW. Ein ehemaliger Vorstand einer Großbank in London sagte dem Handelsblatt: „Wer das damals nicht gemacht hat, galt als Idiot. Es war ja eine sichere Sache.“

Ehemalige Aufsichtsräte der WestLB behaupteten, sie hätten nie etwas davon gehört, dass auch ihre Landesbank an den Cum-Ex-Geschäften beteiligt gewesen wäre. Ein damals beteiligter Händler sagte dem Handelsblatt dagegen: „Sie können nicht im Alleingang 15 Milliarden Euro durch die Bilanz ziehen. Das muss genau vorbereitet werden.“ Mitwisser seien auf allen Ebenen der Bank zu finden. Im Handel, im Controlling, Risikomanagement und Vorstand. Die Geschäfte waren auch offensichtlich: Im Jahr 2008 etwa deckte sich die Bank einmal kurzfristig mit 14 Prozent der Aktien von Daimler-Chrysler ein.

Seit die Geschäfte bei vielen Banken nicht mehr zu leugnen sind, stellt sich die Frage, wer den Schaden zahlt. Die einstmalige Cum-Ex-Industrie hat sich zerstritten. Investoren haben ihre Anwälte verklagt, Banken verklagen sich gegenseitig – und manchmal auch Ex-Chefs. Die Hypo-Vereinsbank etwa forderte von mehreren ehemaligen Vorständen Schadensersatz. Letztlich kam es zum Vergleich.

Investoren begehren auf

Bei den Klägern gegen die Portigon handelt es sich um eine Reihe von Gläubigern und Anlegern, die vor dem Untergang der WestLB in zwei Anleihen und einen Genussschein der Landesbank investiert hatten. Die WestLB gab damals Hunderte von Millionen Euro als sogenanntes Hybridkapital heraus. Rückzahlungsdatum der betroffenen Papiere war der 1. Juni 2020 – ihr Wert war abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung der Portigon, die als Rechtsnachfolgerin die Rolle der WestLB einnahm.

Der Wert der Portigon ist genau das, was die Kläger nun bemängeln. „Die Beklagte bildete in den Geschäftsjahren 2016, 2017 und 2018 in erheblichem Umfang Rückstellungen wegen ihrer Beteiligung an Cum-Ex-Geschäften“, heißt es in der Klageschrift. „Zwar hatte die Beklagte anfänglich jede Beteiligung an Cum-Ex-Geschäften abgestritten. Später räumte sie dann aber ein, dass sie an Cum-Ex-Geschäften beteiligt war.“

Die Kläger wollen eine Wertminderung ihrer Papiere durch die Cum-Ex-Geschäfte nicht hinnehmen. Sie setzen sich „gegen die in der Vergangenheit erfolgte und in der Zukunft drohende Beteiligung an Verlusten aus Tätigkeiten der Beklagten zur Wehr, die mit der Tätigkeit eines Kreditinstituts, erst recht mit der einer im öffentlichen Auftrag tätigen ehemaligen Landesbank, schlichtweg nichts zu tun haben“, steht in der Klage. Cum-Ex-Geschäfte hätte „schlechterdings kein seriöser Kaufmann vorgenommen, weil sie schlicht und einfach strafbar wären“.

Bank greift Steuerbescheide an

Das Finanzamt in Düsseldorf verschickte 2019 und 2020 geänderte Steuerbescheide für mehrere Jahre. Lutz Lienenkämper, NRW-Finanzminister der CDU, bezifferte die geforderten Steuern und Zinsen im Haushalts- und Finanzausschuss auf rund eine Milliarde Euro, von denen ein Teil wieder in die Staatskasse zurückfließt. Auf die Ansage der Steuerbehörde reagierte das Institut teilweise mit Einsprüchen, „wegen Zweifeln an der Rechtmäßigkeit“, wie ein Sprecher mitteilte.

Im Streit mit den Investoren zieht Portigon mit seinen Anwälten der Kanzlei Hengeler Mueller sogar in Zweifel, dass Cum-Ex-Geschäfte überhaupt stattgefunden haben. „Das ist für uns überhaupt nicht nachvollziehbar, die Fakten sind eindeutig“, sagt Anwalt Aljoscha Schmidberger, der die Kläger vertritt. Ein Sprecher von Portigon wollte sich auf Nachfrage dazu nicht äußern.

Lienenkämper bezeichnete die Geschäfte als „mutmaßlich kriminelles Verhalten“. Die Investoren sind deshalb nur eine Adresse, mit der Portigon juristischen Ärger hat. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt gegen eine Reihe von Ex-Managern der WestLB.

Auch dem Institut könnten aus dem Verfahren hohe Forderungen drohen, wie der Fall der Warburg Bank in Hamburg zeigte. Das Landgericht Bonn ordnete die Einziehung von unrechtmäßig erlangten Steuern in Höhe von 176 Millionen Euro an. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, die Revision liegt beim BGH.

Müssen die Sparkassen einen Teil der Zeche zahlen?

Die Portigon hat sich für den Fall, dass auch sie zahlen muss, bereits etwas überlegt. In Frankfurt reichte sie ihrerseits eine Klage gegen die Erste Abwicklungsanstalt (EAA) ein. Inhalt: Abwälzung einer möglichen Steuerrückforderung durch die NRW-Finanzbehörden unter anderem auf die Sparkassen. Dabei sind die Portigon und die EAA quasi Schwestergesellschaften. Portigon wurde gegründet, um die Pensionslasten der ehemaligen WestLB-Mitarbeiter zu schultern, die EAA soll den Wertpapierbestand der untergegangenen Landesbank abbauen.

Während der erste Eindruck nahelegt, dass hier die eine Staatsbank der anderen die Schuld zuschiebt, zeigt ein Blick in die Eigentümerstruktur, was hinter der Klage steckt. Die Portigon AG gehört komplett dem Land NRW. Die EAA gehört zu mehr als 50 Prozent den beiden nordrhein-westfälischen Sparkassenverbänden. Die Abwicklungsanstalt weist die Forderung als unbegründet zurück. „Wir werden uns gegen eine Inanspruchnahme durch die Portigon weiterhin verteidigen“, sagte eine Sprecherin. Portigon wollte sich zu der Klage gegen die EAA nicht äußern.

Der Streitwert ist gewaltig: Es geht um potenziell 550 Millionen Euro. Die Bank könnte auch Regressansprüche gegen ehemalige Vorstände anmelden. Einige haben bereits Verjährungsverzichtserklärungen abgegeben. Das Thema WestLB bleibt damit für Nordrhein-Westfalen weiter lebendig. Finanzminister Lienenkämper: „Man sieht, was kriminelles oder mutmaßlich finanzielles Verhalten am Ende des Tages noch viele, viele Jahre nach den Handlungen für Folgen haben kann.“

