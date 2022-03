Cum-Ex-Skandal Zwei Gerichte im Wettstreit um Cum-Ex-Strippenzieher Hanno Berger

Das Landgericht Wiesbaden will Mitte April mit der Hauptverhandlung gegen den Hauptangeklagten beginnen. Doch das Landgericht Bonn ist schneller.

Die Strafkammer des Landgerichts Bonn hat längst einen Pflichtverteidiger für Hanno Berger bestellt. (Foto: Reuters) Landgericht Bonn

Köln Der Fall des Hanno Berger entwickelt sich zum Politikum. Zwei Staatsanwaltschaften und zwei Landgerichte streiten sich förmlich um den Angeklagten, der als einer der Hauptverantwortlichen für den Cum-Ex-Skandal gilt. Berger soll das Modell konzipiert haben, in dem es darum ging, sich mittels Aktienkreisgeschäften nicht gezahlte Kapitalertragsteuern vom Fiskus erstatten zu lassen.

Seit dem 24. Februar ist Berger in Deutschland. Die Schweiz hatte ihn nach einem fast zehnjährigen Exil nach Deutschland ausgeliefert. Gleich zwei Anklagen gegen ihn gibt es, beide sind bereits zugelassen. Eine hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt dem Landgericht Wiesbaden vorgelegt. Hier geht es um Deals, die bei der Hypo-Vereinsbank liefen. In der Anklage der Staatsanwaltschaft Köln vor dem Landgericht Bonn wird Berger Steuerhinterziehung und Investorenbetrug vorgeworfen. In diese Geschäfte war die M.M. Warburg Bank involviert.

Die Konkurrenz der beiden Staatsanwaltschaften und Gerichte entwickelt sich zu einem eigenen Problem. Zwischen der hessischen und der nordrhein-westfälischen Justiz ist ein Wettstreit um Berger entbrannt. Versuche, sich untereinander zu verständigen, sind nach Informationen des Handelsblatts gescheitert.

Erst am gestrigen Montag teilte das Landgericht Wiesbaden mit, mit der Hauptverhandlung am 12. April zu beginnen. Ohne Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft und dem Gericht aus NRW legten die Wiesbadener bis in den Juli hinein 16 Termine fest.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Dabei nahm das Gericht keine Rücksicht auf die Tatsache, dass der Angeklagte derzeit ohne Verteidiger dasteht. Denn Bergers drei Wahlverteidiger haben kurzfristig ihre Mandate niedergelegt. Und das Landgericht Wiesbaden hatte es versäumt, einen Pflichtverteidiger für Berger zu bestellen.

„Es finden derzeit Gespräche über die Bestellung eines Pflichtverteidigers oder einer Pflichtverteidigerin statt“, teilte Wolfram Simon, Vizepräsident des Landgerichts, auf Nachfrage mit. Das Landgericht gehe davon aus, dass sich der Pflichtverteidiger bis zum Prozessbeginn am 12. April 2022 eingearbeitet habe.

Riesige Ermittlungsakte

Unter Verteidigern sorgt das für Verwunderung, denn der Fall ist äußerst komplex: Die Anklageschrift ist fast 1000 Seiten stark. Die Ermittlungsakte hat 200 Bände mit rund 64.000 Seiten, hinzu kommen etwa 100 Sonderbände. Es sei kaum möglich, sich in nur fünf Wochen seriös in den Fall einzuarbeiten, heißt es in Juristenkreisen.

Dass Wiesbaden es versäumt hat, frühzeitig einen Pflichtverteidiger zu bestellen, sorgt für Kopfschütteln. „Die Bestellung von Sicherungsverteidigern mit Eröffnung gehört zum kleinen Besteck. Vielleicht sollte man, bei allem Respekt, in der Justizverwaltung auch mal darüber nachdenken, ob aufseiten der Generalstaatsanwaltschaft und des Gerichts die Positionen richtig besetzt sind“, sagt ein mit der Sache vertrauter Anwalt.

Besser vorbereitet ist das Landgericht Bonn. Die dortige Strafkammer hat längst einen Pflichtverteidiger für Hanno Berger bestellt. Der Bonner Anwalt Martin Kretschmer steht bereit, er hat sich in den Fall eingearbeitet. Diesen Trumpf spielt das Landgericht Bonn nun aus: Dort ist der Start der Hauptverhandlung auf den 4. April 2022 terminiert. Alles spricht nun dafür, dass Berger seinen ersten Auftritt nicht in Wiesbaden, sondern in Bonn hat.

Mehr: Warum die Anwälte von Cum-Ex-Strippenzieher Hanno Berger das Handtuch werfen