 Cum-Ex-Streit zwischen Generalstaatsanwalt und Ex-NRW-Minister eskaliert

Fehlen der Justiz Kapazitäten bei der Aufklärung des Cum-Ex-Skandals? Das behauptet der ehemalige NRW-Justizminister. Der Generalstaatsanwalt spricht von „bösartigen Gerüchten“.

Der ehemalige NRW-Justizminister hat im März 2023 eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Leiter der Staatsanwaltschaft Köln und seinen früheren Stellvertreter gestellt. (Foto: dpa) Peter Biesenbach

Düsseldorf Peter Biesenbach kann es nicht fassen. Der ehemalige NRW-Justizminister hat im März 2023 eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Leiter der Staatsanwaltschaft Köln und seinen früheren Stellvertreter gestellt. Der Vorwurf: Das Verfahren zur Aufklärung des Cum-Ex-Skandals werde von der Strafverfolgungsbehörde ausgebremst. „Mir geht es darum, dass das größte Wirtschaftsverbrechen der Nachkriegszeit möglichst zügig aufgeklärt wird“, sagt Biesenbach. „Dabei verweigert man mir Auskünfte.“

Nun eskaliert der Streit: Kürzlich hat er Post vom Kölner Generalstaatsanwalt Thomas Harden erhalten. Harden hat die an den amtierenden NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) gerichtete Beschwerde bearbeitet. Doch Biesenbachs Fragen zu den schleppenden Ermittlungen und der womöglich mangelhaften Ausstattung beantwortete er nicht. Stattdessen reagierte Harden mit einem bissigen sechsseitigen Brief. Darin spricht er von der Verbreitung „bösartiger Gerüchte“, zu denen er nichts sagen wolle. Die Behörde erklärte nicht, was Harden damit meint.

