 Dividendengeschäfte: Staatsanwaltschaft intensiviert Cum-Ex-Ermittlungen gegen Deutsche Börse

Die Strafverfolgungsbehörden haben den Kreis der beschuldigten Börsenmitarbeiter ausgeweitet. Das Thema beschäftigt inzwischen auch den hessischen Landtag.

Deutschlands größer Börsenbetreiber hat bei internen Untersuchungen kein eigenes Fehlverhalten bei Cum-Ex-Geschäften festgestellt. (Foto: dpa) Deutsche-Börse-Zentrale in Eschborn bei Frankfurt

Frankfurt, Düsseldorf Die Staatsanwaltschaft hat ihre Untersuchungen wegen der möglichen Beteiligung der Deutschen Börse an rechtswidrigen Cum-Ex-Geschäften intensiviert. „Der Kreis der Beschuldigten im Rahmen der laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Köln hat sich in mehreren Stufen ausgeweitet – zuletzt vor wenigen Tagen – und umfasst nach unserer Kenntnis auch ehemalige und derzeitige Mitarbeitende sowie die Vorstandsmitglieder von Gesellschaften der Gruppe Deutsche Börse“, sagte Vorstandschef Theodor Weimer am Mittwoch auf der Hauptversammlung des hessischen Dax-Konzerns.

Bei Cum-Ex-Geschäften haben Banken und Investoren den Staat jahrelang um Milliarden geschröpft, indem sie sich bei Dividendengeschäften eine nur einmal abgeführte Kapitalertragsteuer mehrfach erstatten ließen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt deshalb auch gegen Börsenmitarbeiter und durchsuchte den Konzern 2019. Sie geht unter anderem dem Verdacht nach, dass Mitarbeiter Banken bei Aktiengeschäften zulasten der Steuerzahler beraten haben. Auch ein von der hessischen Börsenaufsicht beauftragtes Gutachten wirft kein gutes Licht auf die Deutsche Börse.

Das Unternehmen sieht sich dagegen durch interne Untersuchungen und diverse andere Gutachten entlastet. Er gehe deshalb nicht davon aus, dass Gruppengesellschaften der Deutschen Börse „im Cum-Ex-Kontext erfolgreich als Haftungsschuldner in Anspruch genommen werden können“, bekräftigte Weimer.

Aus seiner Sicht gibt es auch keinen Anlass dafür, wegen Cum-Ex Schadenersatzansprüche gegen ausgeschiedene Mitarbeiter zu prüfen, „da wir auch auf Basis unserer eigenen internen Untersuchung bislang keine Anhaltspunkte für relevante Pflichtverletzungen von bereits ausgeschiedenen Mitarbeitern haben“. Die internen Untersuchgen seien mithilfe renommierter Anwaltskanzleien durchgeführt worden.

Was macht die Börsenaufsicht mit einem kritischen Gutachten?

Mittlerweile beschäftigt sich auch der hessische Landtag mit dem Umgang der Deutschen Börse mit Cum-Ex-Geschäften. Die FDP-Fraktion schickte nach dem Handelsblatt-Artikel über das Gutachten im Auftrag der Börsenaufsicht einen Fragenkatalog an das hessische Wirtschafsministerium, bei dem die Börsenaufsicht angesiedelt ist.

Das Gutachten hatte eklatante Verfehlungen der Deutschen Börse im Zusammenhang mit den Cum-Ex-Geschäften erkannt. Wie die Landesregierung die Ergebnisse des Gutachtens bewerte, fragten die Abgeordneten. Und welchen konkreten Handlungsbedarf die Landesregierung aus den Ergebnissen des Gutachtens ableite.

Doch Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) habe auf die 19 Fragen kaum Antworten gegeben, sagt der FDP-Abgeordnete Stefan Naas. „Das war schon sehr enttäuschend. Al-Wazir hat alles mit Verweis auf Paragraf 10 Börsengesetz abgebügelt und sich auf den Standpunkt gestellt, dass er nichts sagen dürfe.“

Einzig auf die Frage, was das Gutachten das Land Hessen gekostet habe, habe es vom Grünen-Politiker eine Antwort gegeben: Hessen habe nichts dafür bezahlt. Die Rechnung sei an die Deutsche Börse weitergeleitetet worden, die sie auch beglichen habe.

