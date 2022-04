Hanno Berger Cum-Ex-Strafprozess: Staatsfeind Nummer eins auf der Anklagebank

Neun Jahre lang versteckte sich Steueranwalt Berger in der Schweiz. Nun beginnt in Bonn sein Prozess. Alle Zeichen deuten auf ein großes Drama.

Der Strippenzieher in der Steueraffäre Cum-Ex blickt zwei Prozessen entgegen. Ihm droht eine lange Haft. (Foto: Simon Habegger / 13 Photo) Hanno Berger

Düsseldorf Idioten, Schwachmaten, sozialistische Bande. Die Verachtung, die Hanno Berger für die deutsche Justiz empfindet, kennt viele unflätige Worte. „Arschgeigen in Köln“ nannte der Steueranwalt die dortigen Staatsanwälte einmal in einem Gespräch. Seiner Tochter sagte Berger, er wolle „draufhauen auf die Schweine“. Einen Richter bezeichnete er als „Schweinerichter“.

Der Grund für Bergers Wut war das Verbot der Geschäfte, die ihm jahrelang sehr zuträglich waren. Mit seiner Beratung bei sogenanntem Cum-Ex-Handel verdiente der Anwalt zig Millionen Euro. Als die Justiz Cum-Ex als Steuerhinterziehung einstufte und 2012 Bergers Kanzlei durchsuchte, floh er in die Schweiz.

Von dort aus, im idyllischen Bergdorf Zuoz, wetterte Berger mal gegen „linksfaschistische und kommunistische“ Entwicklungen in seiner Heimat, mal gegen „Nazi-Zustände“. Neun Jahre lang versteckte sich Berger vor der „Saubande“ und den „Drecksschweinen“, wie er die deutschen Beamten nannte. Nun trifft er sie. Am Montag beginnt Bergers Prozess am Landgericht Bonn.

