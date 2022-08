Steueraffäre Wichtige Figur im Cum-Ex-Skandal von Mallorca nach Deutschland ausgeliefert

Der Beschuldigte gilt als einer der Drahtzieher im Skandal um die doppelte Erstattung von Kapitalertragsteuer. Jetzt sitzt der ehemalige Fortis-Banker in Frankfurt in U-Haft.

Der ehemalige Banker sitzt in der Mainmetropole in Untersuchungshaft. (Foto: Reuters) Frankfurter Skyline

Köln Wenige Tage nach seiner Festnahme auf Mallorca haben die spanischen Behörden den im Cum-Ex-Skandal beschuldigten Banker H. nach Deutschland ausgeliefert. Am Samstag wurde H. dem Haftrichter in Frankfurt vorgeführt. Nun sitzt der Verdächtige in der Justizvollzugsanstalt in Frankfurt-Preungesheim in U-Haft.

H. gilt als wichtige Figur im Cum-Ex-Skandal. Der lateinische Begriff bezeichnet den Handel von Aktien mit (cum) und ohne (ex) Dividende rund um den Ausschüttungstermin. Die beteiligten Banken und Investoren legten es darauf an, sich eine nur einmal abgeführte Kapitalertragsteuer mehrfach erstatten zu lassen.

Die strafrechtliche Aufarbeitung läuft auf Hochtouren. Drei Urteile sind gesprochen, zwei davon hat der Bundesgerichtshof bereits bestätigt. Aktuell finden drei weitere Hauptverhandlungen an den Landgerichten Bonn, Wiesbaden und Frankfurt statt.

Gegen den beschuldigte H. ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Deren Sprecher bestätigte, dass der Verdächtige am Freitag vergangener Woche ausgeliefert wurde. Die Auslieferung erfolgte anders als im Fall des angeklagten Steueranwalts Hanno Berger kurzfristig.

Berger hatte sich lange gegen eine Auslieferung aus der Schweiz gewehrt. Im Gegensatz dazu hat sich H. damit einverstanden erklärt, in ein deutsches Gefängnis verlegt zu werden. H. ist deutscher Staatsbürger.

Teil der „Holland-Connection“

Die Taten, die ihm zur Last gelegt werden, stammen aus einer Zeit, in der er als Geschäftsführer der Fortis GSLA GmbH tätig war. Die in Frankfurt ansässige GmbH war eine deutsche Tochter der Benelux-Bank Fortis. Fortis gehört heute zum niederländischen Institut ABN Amro. H. gilt in der Cum-Ex-Szene als gut vernetzt und soll an verschiedenen Stellen an der Organisation der Geschäfte beteiligt gewesen sein.

„Ihm wird vorgeworfen, in den Jahren 2008 bis 2010, federführend und gemeinsam mit weiteren Mitbeschuldigten, ein Cum-Ex-Leerverkaufsmodell initiiert und mehrfach umgesetzt zu haben“, teilte die Generalstaatsanwaltschaft anlässlich seiner Festnahme auf Mallorca mit.

Den potenziell verursachten Schaden durch H. und einige andere Beschuldigte beziffert die Behörde auf 51 Millionen Euro. Die Taten sollen in den Jahren 2008 und 2009 verübt worden sein. Die Verdächtigen hätten falsche Steuerbescheinigungen dazu genutzt, um sich von „gutgläubigen“ Finanzbeamten nicht abgeführte Steuern erstatten zu lassen.

H. soll Teil einer Gruppe gewesen sein, die aus den Niederlanden heraus agierte. Die Fortis Bank hat sich früh an den Geschäften beteiligt. Später haben sich einzelne Manager mit eigenen Firmen selbstständig gemacht, um die Deals außerhalb der Bank weiterzuführen. Gegen etliche Manager dieser Holland-Connection ermitteln heute die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt sowie die Staatsanwaltschaft Köln.

Mehr: Schäden in Milliardenhöhe: Landesbanken versinken in Cum-Ex-Affäre