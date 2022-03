Steuerhinterziehung Cum-Ex-Skandal: Ermittler filzen US-Investmentbank Bank of America in Frankfurt

Die Affäre um Aktiendeals zulasten deutscher Steuerzahler weitet sich aus. Nun haben Staatsanwälte und Steuerfahnder die Büros von Bank of America Merrill Lynch durchsucht.

Die US-Investmentbank erkannte bereits Anfang der 2000er-Jahre, welche Gewinne durch Cum-Ex-Geschäfte zu erzielen waren. (Foto: dpa) Schriftzug von Merrill Lynch

Düsseldorf Ein Großaufgebot von 80 Staatsanwälten, Kriminalbeamten und Steuerfahndern hat am Dienstag die deutsche Niederlassung der zur Bank of America gehörenden US-Investmentbank Merrill Lynch durchsucht. Grund der Razzia sind Verwicklungen von Merrill Lynch in Cum-Ex-Geschäfte.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Köln bestätigte am Mittwoch die Durchsuchungen „gegen Bankinstitute in Frankfurt am Main“. Auch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sei betroffen. „Darüber hinaus werden Privatwohnungen dreier ehemaliger Bankangestellter als Beschuldigte durchsucht. Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit verfahrensgegenständlichen Cum-Ex-Geschäften sowie verwandter Steuerhinterziehungsmodelle“, sagte der Behördensprecher.

Schon vor etwa fünf Jahren leitete die Staatsanwaltschaft unter dem Aktenzeichen 213 Js 184/17 ein Ermittlungsverfahren ein. Nun hoffen die Beamten, in den Frankfurter Büros von Merrill Lynch auf weitere Beweise für systematische Steuerhinterziehung zu stoßen. Bank of America Merrill Lynch äußerte sich kurzfristig nicht. In der Vergangenheit hatte das Institut erklärt, zu den laufenden Ermittlungen nichts sagen zu wollen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen