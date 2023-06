Frank Vogel gilt als Erfinder der Aktiengeschäfte zulasten des Fiskus. Sein Vermögen wird auf 150 Millionen Euro geschätzt. Jetzt wurde er festgenommen.

Die EU-Behörde Eurojust koordinierte die Aktion. (Foto: IMAGO/ANP) Eurojust

Düsseldorf Zugriff am Morgen: Eine internationale Gruppe von Ermittlern hat nach Informationen des Handelsblatts aus Justizkreisen den niederländischen Geldmanager Frank Vogel aufgespürt. Er wurde am Dienstagmorgen in der Gemeinde Aerdenhout im Großraum Amsterdam festgenommen. Vogel, eine der wichtigsten Figuren im Steuerskandal Cum-Ex, sitzt nun in Untersuchungshaft.

Cum-Ex bezeichnet eine Methode des Aktienhandels, bei der sich die Beteiligten mehr Steuern erstatten ließen, als sie zahlten. Vogel war europaweit aktiv, er soll vor allem in die deutsche, aber auch in die dänische und belgische Steuerkasse gegriffen haben. Die Dänen fordern Geld von Vogel und seinen Firmen zurück.

Bei der Festnahme am Dienstag hatten niederländische Beamte des Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) die Federführung. Beteiligt waren auch deutsche und finnische Staatsanwälte. In Finnland wurde zeitgleich ein Geschäftspartner Vogels festgenommen. Die EU-Behörde Eurojust koordinierte die Aktion, wie ein Sprecher dem Handelsblatt bestätigte.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen