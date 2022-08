Steuerskandal Cum-Ex Der Kanzler in Deutschlands größtem Steuerskandal: Diese acht Fragen sollte Olaf Scholz beantworten

Ein Untersuchungsausschuss will den Bundeskanzler am Freitag zu seinen Gesprächen mit dem Banker Christian Olearius befragen. Überall warten politische und juristische Fallstricke.

Unerfreuliche Heimkehr. (Foto: Imago, dpa, Getty Images) Kanzler Scholz im Cum-Ex_Skandal

Düsseldorf Wenn Olaf Scholz an diesem Freitag nach Hamburg zurückkehrt, wird ihn das nicht erfreuen. Hier, in seiner privaten und politischen Heimat, trat Scholz mit 18 Jahren in die SPD ein, hier studierte er Rechtswissenschaften, hier erhielt er seine Zulassung als Rechtsanwalt. Scholz war viele Jahre Vorsitzender der SPD Hamburg, von 2011 bis 2018 regierte er als Erster Bürgermeister. Nun als Bundeskanzler soll er sich im Hamburger Rathaus Fragen zum größten Steuerskandal Deutschlands stellen.

Das Stichwort heißt Cum-Ex. Die Hamburger Wirtschaftsikone Christian Olearius – langjähriger Chef und Mitinhaber der Bank M.M. Warburg – ist beschuldigt, Geschäfte auf Kosten der Steuerzahler verantwortet zu haben. Dabei ließ man sich Steuern erstatten, die gar nicht gezahlt worden waren. Zwei einst hohe Manager der Privatbank wurden bereits zu Haftstrafen verurteilt, für Olearius ist ein Platz auf der Anklagebank schon reserviert.

