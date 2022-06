Steuerskandal Cum-Ex-Mastermind Hanno Berger vor Gericht: So verlief der Start des zweiten Strafprozesses

Zu Beginn der Hauptverhandlung am Landgericht Wiesbaden machen die Ankläger dem einstigen Staranwalt schwere Vorwürfe. Seine Verteidiger attackieren das Gericht.

Im milliardenschweren Steuerskandal um Cum-Ex-Aktiengeschäfte hat ein zweiter Prozess gegen die Schlüsselfigur Hanno Berger begonnen. (Foto: dpa) Cum-Ex-Prozess gegen Hanno Berger in Wiesbaden

Düsseldorf Oberstaatsanwalt Christoph Weinbrenner musste lange auf diesen Auftritt warten: Vor rund zehn Jahren hatten er und seine Kollegen von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt die Ermittlungen gegen Hanno Berger aufgenommen. Nun stand der Steueranwalt in Wiesbaden vor Gericht – und musste hören, wie Weinbrenner die Anklage verlas.

Nach den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft war Berger die zentrale Figur im wohl größten Steuerskandal der Republik. Sie bezeichnen den Angeklagten als „Spiritus Rector“ der Cum-Ex-Geschäfte. Den Schaden für den Staat beziffern die Ankläger allein in dem in Wiesbaden angeklagten Fall auf über 100 Millionen Euro.

Berger muss sich deshalb „schwere Steuerhinterziehung“ vorwerfen lassen. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Er und andere Verdächtige handelten laut Anklage Aktien rund um den Ausschüttungstermin mit und ohne Dividende.

Ihr Ziel sei gewesen, sich die Kapitalertragsteuer erstatten zu lassen, die sie aber gar nicht abgeführt hatten. „Der Angeklagte Berger entwickelte als Spiritus Rector das vorliegende, ursprünglich im Bankenbereich bereits bekannte, Geschäftsmodell für reiche Privatkunden“, heißt es in der Anklageschrift.

Bei dem reichen Privatkunden handelte es sich um den Berger-Mandanten Rafael Roth, einen inzwischen verstorbenen Immobilienunternehmer aus Berlin. Die Hypo-Vereinsbank wickelte die Geschäfte ab. Zudem stellte die Bank einen Kredit von 500 Millionen Euro bereit. Zwei ehemalige Banker der HVB sitzen deshalb bereits auf der Anklagebank.

Berger blieb in diesem Prozess zunächst außen vor, sein Verfahren war abgetrennt worden. Der Anwalt hatte sich bereits zu Beginn der Ermittlungen in die Schweiz abgesetzt. Erst Anfang 2022 erfolgte die Auslieferung nach Deutschland, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Verteidiger sehen Rechte Bergers verletzt

Turbulent wurde es in der eigens für Cum-Ex-Verfahren aufgebauten Leichtbauhalle auf einer Wiesbadener Festwiese, nachdem Weinbrenner die Anklage verlesen hatte. Die Verteidiger beantragten, die Hauptverhandlung auszusetzen und griffen das Gericht scharf an.

Aus ihrer Sicht hätte die Kammer zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit der Hauptverhandlung beginnen dürfen. Michael Simon, einer der zwei Anwälte Bergers, sagt: „Wir hatten viel zu wenig Zeit, um uns auf den Prozess vorzubereiten.“ Jeder Angeklagte habe das Recht auf eine angemessene Verteidigung: „Das wird unter diesen Umständen massiv verletzt.“

Simon und sein Kollege Sebastian Kaiser haben erst im März das Mandat übernommen. Kurz zuvor beendeten Bergers drei Wahlverteidiger wegen eines Streits die Zusammenarbeit. Die Strafkammer des Landgerichts Wiesbaden unter Vorsitz der Richterin Kathleen Mittelsdorf hatte es zuvor versäumt, Pflichtverteidiger zu bestellen. Mittelsdorf hatte Kaiser am 3. März 2022 im Urlaub angerufen und ihn darum gebeten, die Pflichtverteidigung Bergers zu übernehmen.

Simon und Kaiser sagten kurzfristig zu. Mitte März ließ ihnen das Gericht die Ermittlungsakte mit einer Vielzahl von Bänden zukommen. Einige Wochen später erhielten die Verteidiger einen zweiten Datenstick mit etlichen Sonderbänden, Beweismittelordnern und Beiakten der Staatsanwaltschaften München und Köln.

Das sei nicht zu bewältigen, sagen die Verteidiger. „Die Materie ist äußerst komplex, allein die Ermittlungsakte umfasst rund 300.000 Seiten. Es braucht eine gewisse Zeit, um sich da einzuarbeiten. Ich halte es für völlig unangemessen, schon jetzt mit dem Prozess zu beginnen“, sagt Simon. Hinzu komme, dass er kaum Gelegenheit habe, sich mit seinem Mandanten zu besprechen.

Parallelprozess in Bonn

Berger sitzt in der Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf in Untersuchungshaft. Parallel ist er vor dem Landgericht Bonn ebenfalls angeklagt – mit regelmäßig zwei Verhandlungstagen in der Woche, die vor- und nachbereitet werden müssen. „Da bleibt kaum noch Luft für einen weiteren Prozess, zumal unser Mandant 72 Jahre alt ist“, kritisiert Simon.

Der Steueranwalt Hanno Berger (r) spricht beim Prozessauftakt in der Leichtbauhalle im Stadtteil Biebrich, die als Prozessgebäude des Landgerichts Wiesbaden dient, mit seinem Verteidiger Sebastian Kaiser. (Foto: dpa) Cum-Ex-Prozess gegen Hanno Berger in Wiesbaden

Die Verteidigung will erreichen, dass die Hauptverhandlung erst nach den hessischen Sommerferien weitergeführt wird. Das wäre Anfang September. Dann sei man mit der Sache vertraut und verteidigungsbereit, teilten die Berger-Anwälte dem Gericht mit. Sie halten die Forderung für „sehr kooperativ und entgegenkommend“.

Ob sich das Gericht davon beeindrucken lässt, ist unklar. Morgen geht der Prozess weiter. Wenn die Richter die Hauptverhandlung fortsetzen, dürfte es zur nächsten Störung kommen. Eine solche Entscheidung sei „eine unzulässige Beschränkung der Verteidigung“, schreiben die Berger-Anwälte in ihrem Antrag.

Bei Berger habe sich schon jetzt der Eindruck verfestigt, dass die Kammer das Verfahren „auf Teufel komm raus“ durchziehen wolle, ohne Rücksicht auf seine Rechte. Damit würden „die Säulen des Rechtsstaats sehenden Auges suspendiert“.

