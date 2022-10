Die Zahl der Beschuldigten aus dem Umfeld des Frankfurter Instituts ist dreistellig. Auch der frühere Co-Chef Jürgen Fitschen ist darunter.

Seit Dienstag durchsuchen Ermittler erneut unter anderem die Zentrale. (Foto: dpa) Polizeifahrzeuge vor der Zentrale der Deutschen Bank im Jahr 2018

Frankfurt Die Razzia bei der Deutschen Bank dauert an. Die Staatsanwaltschaft Köln durchsucht an diesem Mittwoch nicht nur die Zentrale der Bank an der Taunusanlage in Frankfurt, sondern auch die Wohnungen von zehn beschuldigten Personen. Zu den Verdächtigen zählt der ehemalige Co-Vorstandsvorsitzende Jürgen Fitschen.

Fitschen bekam auch privat Besuch von Ermittlern. Er muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mehrere Steuererklärungen unterschrieben zu haben, die womöglich falsche Angaben enthielten. Fitschen reagierte auf Anfrage nicht. Sein Verteidiger Hanns Feigen bestätigte, dass er in der Sache für Fitschen tätig ist, wollte sich aber nicht äußern. Bloomberg hatte über die Ermittlungen gegen Fitschen zuerst berichtet.

Die Maßnahmen stehen nach Auskunft der federführenden Staatsanwaltschaft Köln „im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften sowie verwandten Steuerhinterziehungsmodellen“. Die Ermittler, die bereits am Dienstag ihre Razzia begonnen haben, sind auf der Suche nach relevanter Kommunikation in Form von E-Mails und sonstiger schriftlicher Korrespondenz.

