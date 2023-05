Steuerskandal Weiterer Geldmanager steht im Cum-Ex-Skandal vor der Verurteilung

Die Staatsanwaltschaft fordert eine Bewährungsstrafe für den geständigen Aktienhändler. Seinen Chefs steht der Prozess noch bevor. Ihnen drohen härtere Strafen.

Das Urteil soll am 16. Mai gesprochen werden.

Bonn Im Strafverfahren gegen den Londoner Fondsmanager S. zeichnet sich eine Verurteilung wegen Beihilfe zu schwerer Steuerhinterziehung ab. Die Staatsanwaltschaft plädierte wegen der Beteiligung an Cum-Ex-Geschäften auf eine Strafe von zwei Jahren auf Bewährung und die Einziehung von gut 70.000 Euro. Diese Summe soll S. als Boni für die angeklagten Geschäfte zu Lasten der Staatskasse bekommen haben.

Christian Pelz, der Verteidiger von S., räumte die Taten seines Mandanten vor Gericht ein. Allerdings habe S. „nur im Auftrag und auf Weisung“ seiner Chefs gehandelt. Deshalb sei er aus Sicht der Verteidigung mit maximal einem Jahr auf Bewährung zu bestrafen. Auch der Einziehungsbetrag sei niedriger anzusetzen.

Mit den Schlussanträgen der Ankläger und der Verteidigung neigt sich ein weiterer Strafprozess im Cum-Ex-Komplex dem Ende zu. Der lateinische Begriff bezeichnet eine Art des Aktienhandels rund um den Ausschüttungstermin mit (cum) und ohne (ex) Dividende. Die Beteiligten ließen sich auf diese Weise nicht bezahlte Kapitalertragsteuern „erstatten“.

Im Bonner Fall geht es um ein Geschäft aus 2010, bei dem die Finanzfirma Duet eine zentrale Rolle spielte. Duet organisierte die Geschäfte, in dem es die Beteiligten zusammenbrachte, die für die Deals notwendig waren. Dazu gehörten Käufer und Verkäufer der Aktien, Anwälte und Berater sowie Banken, die das Kapital beisteuerten. Außerdem wurden Derivate gehandelt, um die Kursrisiken abzusichern und die Profite zu verteilen.

Allein mit dem Geschäft, das Gegenstand der Anklage gegen S. ist, richteten die Beteiligten laut Staatsanwaltschaft einen Steuerschaden von mehr als 92 Millionen Euro an. Duet erzielte dabei einen Profit von gut 13,5 Millionen Euro.

Kooperation mit der Varengold Bank

Konkret ging es bei den Duet-Geschäften um den Fonds Caerus II Equity, mittels derer vermögende und institutionelle Anleger in Cum-Ex investieren konnten. Duet kooperierte dabei mit der Hamburger Varengold Bank. Das Institut war als Anteilseigner der Varengold InvAG mittelbar an der Auflegung des Cum-Ex-Fonds beteiligt. Aktuell läuft eine von der Bafin angeordnete Sonderprüfung bei Varengold.

S. hatte sich schon während der Hauptverhandlung reuig gezeigt. Er ist eine von sechs Personen, die in Deutschland wegen Cum-Ex im Gefängnis saßen oder sitzen. Aufgrund eines internationalen Haftbefehls wurde er am 30. Juni 2020 in England festgenommen.

S. kam zwar zunächst nicht ins Gefängnis, musste aber eine Fußfessel tragen. Am 20. Oktober 2021 wurde er nach Deutschland ausgeliefert. In der Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf verbrachte er rund einen Monat, ehe er die geforderte Kaution hinterlegte.

Diese Zeit habe ihn zum Nachdenken gebracht, sagte S. vor Gericht. Lange habe er seine Sorgen wegen der Geschäfte verdrängt. Dies sei leicht gefallen, weil all seine Partner immerzu Cum-Ex-Geschäfte tätigten. „Ich bedauere zutiefst, dass ich nicht rechtszeitig aufbegehrt habe“, sagte S. in seinem Schlusswort. „Es tut mir sehr leid.“

Weitere Prozesse stehen bevor

Das Urteil gegen S. soll am 16. Mai gesprochen werden. Es wäre der Anfang einer Prozessserie gegen ehemalige Duet-Manager, die im Sommer fortgesetzt werden soll. Angeklagt sind bereits drei frühere Chefs von S. Sie sind die mutmaßlichen Hauptprofiteure der Deals, die bei Duet auch als „German Trades“ bezeichnet wurden.

Nur einer von ihnen hat als Zeuge im Prozess gegen S. ausgesagt und eine Teilverantwortung eingeräumt. Der Duet-Mitbegründer Henry Gabay hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

