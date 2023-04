Steuerskandal Wiesbadener Cum-Ex-Prozess: Über zehn Jahre Haft für Steueranwalt Hanno Berger gefordert

Im Prozess um den Betrug mit Aktiengeschäften steht ein zweites Urteil gegen die Schlüsselfigur Hanno Berger an. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lange Haftstrafe.

Hier wird der Prozess um Steueranwalt Hanno Berger geführt. (Foto: dpa) Im Landgericht in Wiesbaden

Wiesbaden Im Wiesbadener Cum-Ex-Prozess gegen den Steueranwalt Hanno Berger fordert die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt eine lange Gefängnisstrafe. Sie plädierte am Donnerstag wegen drei Tatdelikten der schweren Steuerhinterziehung auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten, wie ein Sprecher der Behörde mitteilte. Aus dem Vermögen von Berger und einem Nebenbeteiligten sollen demnach zudem jeweils 1,15 Millionen Euro Taterträge eingezogen werden. Berger soll bis Verfahrensabschluss in U-Haft bleiben.

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte Berger vor dem Landgericht Wiesbaden vorgeworfen, von 2006 bis 2008 mit komplexen Cum-Ex-Aktiendeals Bescheinigungen über gut 113 Millionen Euro nie gezahlter Steuern erlangt zu haben. Dazu seien bei Geschäften mit dem Immobilieninvestor Rafael Roth gemeinsam mit früheren Beschäftigten der Hypovereinsbank Dax-Aktien im Wert von 15,8 Milliarden Euro gehandelt worden.

Die Gewinne habe man aufgeteilt. Ein Urteil in dem Prozess, der seit Juni vergangenen Jahres andauert, könnte am 30. Mai fallen. Zuvor werden noch der Angeklagte Berger beziehungsweise seine Anwälte plädieren. In Wiesbaden hat Berger zwei Pflichtverteidiger an seiner Seite, weil die Wahlverteidiger das Mandat niedergelegt hatten.

Cum-Ex-Industrie verursachte Milliarden-Schäden

Berger gilt als Architekt der Cum-Ex-Deals in Deutschland. Bei diesem Betrugskonzept haben sich Banken und Investoren nie gezahlte Kapitalertragssteuern erstatten lassen und den Staat geschätzt um einen zweistelligen Milliardenbetrag geprellt.

Dabei schoben Investoren Aktien mit („cum“) und ohne („ex“) Ausschüttungsanspruch rund um den Dividendenstichtag hin und her, bis Behörden nicht mehr durchblickten. Bescheinigungen über Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag wurden damit mehrfach ausgestellt.

Berger hatte als Anwalt die Deals bei Banken und Vermögenden als rechtlich sichere Steueroptimierung angepriesen, bei der Konstruktion der Geschäfte beraten und Millionen verdient. Er hatte sich durch Flucht in die Schweiz jahrelang einem Gerichtsverfahren entzogen. Im Februar 2022 wurde Berger dann nach Deutschland ausgeliefert und im Dezember am Landgericht Bonn zu acht Jahren Haft verurteilt.

Gegen Berger wurden zwei getrennte Prozesse geführt, da sich die Landgerichte Bonn und Wiesbaden nicht auf eine Zusammenführung einigen konnten. Im Fall einer Verurteilung in Wiesbaden werde eine Gesamtstrafe gebildet, erklärte eine Gerichtssprecherin.

Diese erfolge nach Rechtskraft beider Urteile per nachträglichen Beschluss durch das Gericht, das Berger zur höheren Strafe verurteilt habe. Die Strafkammer in Bonn verhängte eine Haftstrafe von acht Jahren. Noch ist das Bonner Urteil Bonn aber nicht rechtskräftig. Berger war dagegen in Revision gegangen. Der Fall liegt dem Bundesgerichtshof zur Entscheidung vor.

