 Kanzlerin zu Besuch in Frankfurt: Merkels mühsame Annäherung an die Finanzbranche

Die Bundeskanzlerin sagt Frankfurt im Kampf um Geschäfte nach dem Brexit Unterstützung zu. Doch ihr Auftritt in der Bankenmetropole überzeugt nicht alle.

Seit der Finanzkrise ist die Kanzlerin demonstrativ auf Distanz zur Geldbranche gegangen. (Foto: dpa) Angela Merkel und Theodor Weimer, Chef der Deutschen Börse

FrankfurtViele Finanzmanager haben den Auftritt von Angela Merkel in Frankfurt herbeigesehnt. Vor rund 300 Finanzmanagern – darunter die Chefs von Deutscher Bank, Deka und Helaba – sprach die Kanzlerin am Dienstagabend an der Alten Börse im Stadtzentrum über „die Zukunft des Finanzplatzes Deutschland in Europa“.

Finanzminister Olaf Scholz hatte vergangene Woche bereits angekündigt, dass sich die Bundesregierung künftig stärker um den Finanzsektor kümmern will. Und nun hoffte die versammelte Finanzelite auf ein ähnliches Zeichen von Merkel.