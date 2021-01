Quartalszahlen Goldman Sachs steigert Gewinn um 135 Prozent – Gewinneinbruch bei Bank of America

Die Investmentbank Goldman Sachs profitiert von der guten Stimmung an den Kapitalmärkten. Anders sieht es bei der Bank of America aus.

Düsseldorf Goldman Sachs hat in der Coronakrise seinen Quartalsgewinn deutlich gesteigert. Von Oktober bis Dezember des vergangenen Jahres erwirtschaftete die US-Bank einen Nettogewinn von 4,5 Milliarden Dollar. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum (1,9 Milliarden Dollar) ist das ein Plus von 135 Prozent. Das gab das Geldhaus am Dienstag bekannt.

Damit übertraf Goldman die bereits hochgesteckten Erwartungen deutlich: Pro Aktie liegt der Gewinn bei 12,08 Dollar – von dem Finanzdienstleister Refinitiv befragte Analysten hatten mit einem Gewinn von 7,47 Dollar pro Anteilsschein gerechnet.

Seine Erlöse konnte die Investmentbank insgesamt um 18 Prozent auf 11,7 Milliarden Dollar steigern und legte dabei in allen Segmenten zu. Analysten hatten mit Erlösen in Höhe von 9,9 Milliarden Dollar gerechnet. Wie Rivale JP Morgan profitierte Goldman Sachs von Zuwächsen im Handel mit Aktien und Anleihen. Das für Banken lukrative Geschäft mit Börsengängen zog ebenfalls wieder an.

Bei der Bank of America ist der Gewinn dagegen im abgelaufenen Quartal um 28 Prozent eingebrochen. Der Nettogewinn der US-Großbank sank auf 5,5 Milliarden Dollar, wie das Institut bekanntgab. Damit übertraf das Geldhaus allerdings die Erwartungen: Pro Aktie bedeutet das einen Gewinn von 0,59 Dollar gegenüber einem erwarteten Gewinn von 0,55 Dollar pro Anteilsschein.

Anders sieht es bei den Erlösen nach Abzug der Zinsaufwendungen aus: Diese gingen um zehn Prozent auf 20,1 Milliarden Dollar zurück. Analysten hatte mit einem um 500 Millionen Dollar niedrigeren Rückgang gerechnet. Hier machten sich die niedrigen Zinsen in den USA bemerkbar. Im Gegensatz zu Konkurrenten wie Goldman Sachs oder JP Morgan ist Bank of America von den Zinseinnahmen im Geschäft mit Privat- und Firmenkunden abhängig.

CEO Brian Moynihan erklärt zu dem Ergebnis laut einer Mitteilung. „Im vierten Quartal haben wir weiterhin Anzeichen einer Erholung gesehen, angeführt von gestiegenen Verbraucherausgaben und einer Stabilisierung des Kreditnachfrage unserer gewerblichen Kunden sowie starker Märkte und Investitionstätigkeiten.“

Am vergangenen Freitag hatten bereits JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo Milliardengewinne für das vierte Quartal veröffentlicht. JP Morgan erzielte sogar einen Rekordgewinn. Wie ihre Konkurrenten baute auch Bank of America im vierten Quartal ihre Risikovorsorge ab – um rund 800 Millionen Dollar. Offenbar werden doch nicht so viele Kredite ausfallen, wie zunächst angenommen. Für drohende Kreditausfälle hatte das Institut in den ersten neun Monaten mehr als elf Milliarden Dollar zur Seite gelegt.

