Aktionärsrechte Deutsche Bank entscheidet sich für virtuelle Hauptversammlung

Frankfurt Die Deutsche Bank verzichtet auch in diesem Jahr auf eine Hauptversammlung in Präsenz. Ein Sprecher der Bank bestätigte auf Handelsblatt-Anfrage, dass das Institut sein diesjähriges Aktionärstreffen erneut virtuell durchführen wolle.

Die Entscheidung gegen eine Vor-Ort-Hauptversammlung dürfte bei einigen Investoren für Enttäuschung sorgen. Schon als das Handelsblatt im November zuerst berichtete, dass sich eine solche Entscheidung bei dem Institut anbahne, hatte das für Kritik gesorgt. „Auch wenn die virtuelle Hauptversammlung der Deutschen Bank mustergültig war, bin ich ein klarer Fan von Präsenzveranstaltungen“, hatte der Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Klaus Nieding, damals gesagt.

Die Deutsche Bank folgt mit ihrer Entscheidung dem Beispiel vieler anderer großer deutscher Börsenkonzerne. Bei einer zu Jahresbeginn veröffentlichten Handelsblatt-Umfrage hatten 17 im Deutschen Aktienindex (Dax) notierte Gesellschaften angegeben, eine virtuelle Veranstaltung zu planen, nur sieben Dax-Firmen wollten ein Präsenz-Treffen ausrichten. Damals zählte die Deutsche Bank noch zu den zehn Unternehmen, die formal noch keine Entscheidung getroffen hatten.

Hauptversammlungen fanden bis 2020 immer in Präsenz statt. Erst durch den Ausbruch der Pandemie hat die Bundesregierung die Möglichkeit geschaffen, rein digitale Treffen durchzuführen. So konnten die 14.000 Aktiengesellschaften in Deutschland trotz Kontaktbeschränkungen ihre Jahrestreffen rechtssicher durchführen.

