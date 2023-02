 Allianz, Axa und Zurich: Versicherer-Aktien punkten mit steigenden Dividenden

Die großen börsennotierten Versicherer gelten alle als verlässliche Dividendenzahler. Analysten haben dennoch einen klaren Favoriten.

Die Dividende für das Jahr 2022 soll deutlich steigen. (Foto: dpa) Allianz Versicherung

Frankfurt Versicherer-Aktien sind bei Investoren vor allem aus einem Grund beliebt: Die Allianz und ihre Konkurrenten gelten als verlässliche Dividendenzahler.

Auch in diesem Frühjahr können sich die Aktionäre über höhere Ausschüttungen freuen. „Traumergebnis – das ist alles, was wir uns erhofft haben“, bejubelte Analyst Andrew Sinclair von der Bank of America die Axa-Zahlen für das abgelaufene Jahr. Die Franzosen wollen nun die Dividende auf 1,70 Euro je Aktie anheben. Zuvor hatten bereits Allianz und Zurich Dividendensteigerungen angekündigt.

Die Aktien der drei Konzerne bieten jetzt Dividendenrenditen von über fünf Prozent. Damit sind die Aktien aus der reinen Zinsperspektive mehr als doppelt so attraktiv wie eine zehnjährige Bundesanleihe, die momentan 2,5 Prozent abwirft.