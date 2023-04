 Allianz: Warum die Finanzaufsicht Bafin die IT der Versicherung kritisiert

Nach Forderungen der Aufseher muss die Allianz IT-Aufgaben von Töchtern in den Konzern integrieren. Das hat Folgen für den hauseigenen Rückversicherer – Schwierigkeiten sind quasi vorprogrammiert.

Die Neuorganisation der konzerninternen IT könnte zu Konflikten mit Teilen des Betriebsrats führen. (Foto: dpa) Fahnen des Versicherungskonzerns Allianz

München Der Versicherungskonzern Allianz muss seine IT nach Kritik der Finanzaufsicht Bafin intern umstrukturieren. Die Bonner Aufseher haben im vergangenen Jahr einen besonderen Blick auf die internen IT-Dienstleistungen des Versicherers geworfen, erfuhr das Handelsblatt aus Kreisen der Allianz. Die Behörde hatte moniert, dass Abläufe teils doppelt oder parallel stattfanden. Schon im Sommer könnten nun erste Veränderungen anstehen, heißt es aus der Allianz.

Die Bafin überprüft die internen technischen Abläufe von allen Versicherungen regelmäßig auf Schwachstellen und fordert die Unternehmen dann zu Nachbesserungen auf. Bei der Allianz als Branchenführer in vielen Märkten legen die Aufseher bei vielen Vorschriften dabei aufwendigere Maßstäbe an als bei kleineren Wettbewerbern.

Das gilt auch für die IT-Vorschriften, die in den sogenannten Versicherungsaufsichtlichen Anforderungen an die IT (VAIT) gebündelt sind. Diese VAIT hat die Bafin im vergangenen März aktualisiert und konkretisiert – das führt auch zu mehr Beanstandungen.

