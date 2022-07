Altersvorsorge Die Liebe der Deutschen zur Lebensversicherung erkaltet – aus diesen sechs Gründen

München Lange Jahre hielten die Deutschen trotz Niedrigzinsen und immer schwächerer Renditen ihrer bevorzugten Form der Altersvorsorge die Treue. Doch jetzt kühlt die Liebe der Sparer zur Lebensversicherung ab.

Für den Branchenverband GDV steht der größte Verlierer unter den einzelnen Versicherungssparten bereits zur Jahresmitte fest. „Langfristige Vorsorge und Absicherung werden in Krisenzeiten tendenziell in die Zukunft vertagt“, sagte jüngst Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des GDV.

Die Folge: Nur noch um 0,6 Prozent sollen in diesem Jahr die Beitragseinnahmen in der Lebensversicherung wachsen, erwartet der GDV. Noch zu Jahresbeginn hatten die Versicherer auf ein Beitragswachstum von einem bis zwei Prozent gehofft.

Sechs Gründe führen dazu, dass die Deutschen derzeit zurückhaltender beim Abschluss von Lebensversicherungen sind, als sie es selbst zu Beginn der Coronapandemie waren. Noch im vergangenen Jahr schlossen die Deutschen rund 4,9 Millionen Neuverträge ab, ein Plus von 4,5 Prozent gegenüber 2020.

Seit die Preise kräftig steigen, müssten die Deutschen theoretisch auch die Ausgaben für ihre Altersvorsorge erhöhen, um später den gleichen Wohlstand zur Verfügung zu haben wie vor Beginn der Inflationsphase. Das Gegenteil ist jedoch der Fall: Der Spielraum für das Sparen im Alter ist plötzlich eingeschränkt, weil die Menschen mehr Geld für Ernährung und Wohnen ausgeben müssen.

„Die Mehrausgaben gehen zulasten des Sparpotenzials und damit der Altersvorsorge“, sagt Oliver Ehrentraut, Studienleiter bei Prognos. Das Forschungsinstitut befindet sich mehrheitlich im Besitz der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck, zu der auch das Handelsblatt gehört.

Die Ergebnisse einer aktuellen Prognos-Studie zur Altersversorgung, die im Auftrag des GDV erfolgte, sind gerade für die unteren Einkommensschichten gravierend. Knapp elf Millionen Haushalte können in Deutschland nicht genug für das Alter sparen. Während im Schnitt die Konsumausgaben für alle Haushalte seit April 2021 um 5,7 Prozent gestiegen sind, sind es im untersten Einkommensviertel der Haushalte 7,8 Prozent. Der Anteil, der für sogenannte „nicht notwendige Ausgaben“ zur Verfügung steht, schrumpft damit. Zu ihnen zählen auch Beiträge zur Altersvorsorge.

2. Die Inflationslücke

Die Lücke zwischen Renditen und Teuerung klafft schon seit Monaten weit auseinander. Daran ändert auch nichts, dass die Inflationsrate in Deutschland im Juni überraschend leicht auf 7,6 Prozent zurückgegangen ist. Für Lebensversicherungen gab es indes zuletzt nur eine laufende Verzinsung von 2,02 Prozent im Schnitt.

Weil die Zinsen trotz der angekündigten geldpolitischen Wende der Europäischen Zentralbank nur langsam steigen, wird sich die Lücke zwischen Rendite und Teuerung so schnell nicht schließen. „Mit Blick auf die nächsten ein bis zwei Jahre wird angesichts der hohen Inflation ein Realwertausgleich kaum möglich sein“, räumte Andreas Lindner, Chefanleger beim Marktführer Allianz Leben im April ein.

>> Lesen Sie hier: Die gesetzliche Krankenversicherung wird teurer – Wann sich der Wechsel in die private lohnt

Die gewaltige Zinslücke schreckt vor allem diejenigen ab, die sich im Moment über einen Neuabschluss Gedanken machen. Die Experten der Ratingagentur Assekurata haben gerade erst ihre Prognose für das laufende Jahr veröffentlicht, in der sie mit einem Rückgang beim Prämienbestand von einem Prozent rechnen. Für die Branche ist das umso bitterer, da sie nach dem Rückgang von 1,7 Prozent im Corona-Jahr 2021 nun eigentlich wieder durchstarten wollte.

3. Die Zinswende

Am Donnerstag hat die Europäische Zentralbank mit ihrer Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt die Negativzinsen abgeschafft. Damit gibt es für Sparer plötzlich wieder Zinsen, dennoch erfolgt die geldpolitische Wende im Euro-Raum weiter langsamer als in den USA.

Ein Garantiezins von 0,25 Prozent, wie er seit diesem Jahr für nach wie vor angebotene klassische Policen gilt, kann deshalb niemand mehr locken. Inzwischen rechnet Reiner Will, Geschäftsführer bei Assekurata, damit, dass konkurrierende Bankprodukte zunehmend zur Konkurrenz für Lebensversicherungen werden. Diese Konkurrenz wird umso härter werden, je höher die Zinsen steigen.

Schon in der Vergangenheit bezeichneten Verbraucherschützer wie der Bund der Versicherten (BDV) die klassische Lebensversicherung mit drastischen Worten als „legalen Betrug“. Stattdessen rieten sie dazu, die Todesfallabsicherung und die Altersvorsorge voneinander zu trennen, also eine Risiko-Lebensversicherung abzuschließen, mit der allein der Schutz der Hinterbliebenen im Todesfall gewährleistet ist, plus einen Sparvertrag, beispielsweise auf Basis günstiger Fondsprodukte.

>> Lesen Sie auch: „Die Zinswende ist ein sehr gutes Signal für die Lebensversicherung“, sagt R+V-Chef Norbert Rollinger

4. Problemfälle in der Branche

Etliche der rund 80 Anbieter von Lebensversicherungen in Deutschland erwecken derzeit keinen vertrauenswürdigen Eindruck. Noch immer stehen 15 von ihnen unter Sonderbeobachtung der deutschen Finanzaufsicht Bafin. Zumindest ist die Zahl der Problemfälle nach zuvor 20 zuletzt etwas gesunken.

Insgesamt gibt die Branche ein sehr heterogenes Bild ab. Grundsolide und finanzstarke Gesellschaften stehen einer Reihe von weniger robusten Gesellschaften gegenüber. Der Mannheimer Professor Hermann Weinmann bezeichnete beispielsweise die betriebswirtschaftliche Bewertung von Allianz Leben, der LV von 1871, der Hannoverschen Leben und der Hanse Merkur Leben als sehr stark, während er die Bayern-Versicherung und die Signal Iduna Leben mit der Note ausreichend eingestuft hat.

5. Misstrauen gegen Abwickler

Für Misstrauen sorgt bei vielen Versicherten ein weiteres Phänomen: die Auslagerung von Policen an sogenannte Abwicklungsgesellschaften. Im Juni meldete der Versicherer Zurich den beabsichtigten Verkauf eines Altbestandes an den Abwicklungsspezialisten Viridium.

Erst vor wenigen Tagen hat der Wettbewerber Axa Deutschland angekündigt, dass er 900.000 klassische Lebens- und Rentenversicherungsverträge der ehemaligen DBV Winterthur für 660 Millionen Euro an den Abwickler Athora abgeben will. Die Franzosen wollen mit dem Verkauf ihr Lebensversicherungsgeschäft weniger abhängig von Finanzmarktrisiken machen. Weitere Anbieter tragen sich Marktgerüchten zufolge mit ähnlichen Gedanken.

Bestandsverkauf in Deutschland. (Foto: dpa) Zurich

Britta Langenberg, Versicherungsexpertin der Bürgerbewegung Finanzwende, warnt, dass die Versicherer mit solchen Verkäufen „viel Kundenvertrauen verspielen“. Viele Gesellschaften in Abwicklung würden die mit Abstand höchsten Kundenbeschwerdequoten bei der Finanzaufsicht Bafin aufweisen, argumentiert die Verbraucherschützerin.

Der Branchenverband GDV glaubt dagegen, dass die spezialisierten Abwickler Synergien nutzen können, wenn mehrere kleine Bestände zu einem großen Bestand zusammengeführt werden. Bafin-Exekutivdirektor Frank Grund bewertet die bisherigen Erfahrungen seiner Behörde mit der Abgabe von Beständen als gut.

6. Nicht grün genug

Gerade erst zeigte eine Studie des Lebensversicherers Swiss Life, dass besonders die Generationen Y (1980 bis 1993) und Z (1994 bis 2010) besonderen Wert auf nachhaltige Vorsorge legen. Die Branche selbst registriert diesen Trend schon länger, allerdings sind die Möglichkeiten der Lebensversicherer, nachhaltige Policen zu schaffen, begrenzt.

Wegen der langen Laufzeiten von bis zu drei Jahrzehnten fordern die Regulierer bei der Kapitalanlage ein hohes Maß an Sicherheit. Deshalb sind nach Assekurata-Berechnungen noch immer 77 Prozent der Anlegergelder in festverzinslichen Wertpapieren wie Staatsanleihen angelegt. Die gelten aber per se nicht als nachhaltig. Einen Anteil von zehn Prozent an nachhaltigen Investments im Portfolio hält Bafin-Exekutivdirektor Grund für realistisch, 20 Prozent wären nach seiner Ansicht bereits extrem viel.

Mehr: Zurich verkauft deutsche Leben-Altbestände an Viridium – Was das für den Markt bedeutet