Altersvorsorge Lebensversicherung: Verbraucher profitieren bisher kaum vom Zinsanstieg

Die Überschussbeteiligungen steigen nur langsam an, wie eine neue Studie zeigt. Der Trend zu abgesenkten Garantien dürfte sich auch im geänderten Marktumfeld nicht umkehren.

Mit dem Zinsanstieg erweitert sich der Spielraum für Überschussbeteiligungen. (Foto: dpa) Lebensversicherung

Frankfurt Die steigenden Zinsen und die hohe Inflation haben die Rahmenbedingungen in der Lebensversicherung radikal verändert. Für die Anbieter verbessern sich die Ertragsaussichten dadurch deutlich. Die Kunden profitieren davon zunächst aber wenig: „In den Überschussbeteiligungen spiegelt sich der Zinsanstieg an den Märkten nur langsam wider“, sagte Reiner Will, Geschäftsführer der Ratingagentur Assekurata, am Donnerstag. Auch der Trend zu abgesenkten Garantien werde sich so schnell nicht umkehren.

Assekurata hat zum inzwischen 21. Mal Überschüsse und Garantien in der Lebensversicherung untersucht. Ein Fazit lautet: „Es braucht dringend vereinfachte Lebensversicherungsprodukte“, sagt Will. Die Vielzahl der angebotenen Produkte und Tarife überfordere Kunden und Vertrieb. Der Beratungsbedarf sei hoch.

Zugleich ist das Neugeschäft schwierig, wie der Versichererverband GDV zuletzt einräumte. Im laufenden Jahr rechnet der Verband mit einer Stagnation der Einnahmen. Wachstumspotenzial sehen die Lebensversicherer am ehesten bei Fondspolicen ohne Garantien.