Anlageberatung Finanzminister Christian Lindner warnt EU vor Provisionsverbot

Die Finanzbranche ist empört über Planspiele in Brüssel, Provisionen für Anlageberater zu verbieten. In einem Brief an die EU-Kommission verteidigt der deutsche Finanzminister den Status quo.

Der Bundesfinanzminister lehnt ein Provisionsverbot für Anlageberater ab. (Foto: IMAGO/photothek) Christian Lindner

Brüssel Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) mischt sich in die Debatte um ein Provisionsverbot für Finanzberater ein. In einem Brief an EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness verteidigt er die Praxis deutscher Banken und Versicherungen gegen Brüsseler Reformversuche.

Er sei „sehr besorgt“, dass McGuinness als Teil der geplanten Kleinanlegerstrategie möglicherweise ein allgemeines Provisionsverbot verhängen wolle, schreibt Lindner. Ein solches Verbot wäre ein „bedeutender Rückschritt“ bei den Bemühungen, das Anlegen auf den europäischen Kapitalmärkten zu stärken. Der auf den 28. Dezember datierte Brief liegt dem Handelsblatt vor.

Die Finanzkommissarin hatte kurz vor Weihnachten in einem Brief an den Europaabgeordneten Markus Ferber (CSU) Sympathien für ein Provisionsverbot erkennen lassen. Eine solche Reform könne zu günstigeren Produkten und unabhängiger Beratung für Anleger führen, hatte sie argumentiert.