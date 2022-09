Assekuranz „Systemische Risiken“: Gasleck beschäftigt die Versicherer

München/Frankfurt Die drei Lecks in den Pipelines Nord Stream 1 und 2 könnten ein Fall für die Versicherer werden. Ob diese aber tatsächlich für den Schaden aufkommen müssen, dürfte davon abhängen, was der Grund für den Gasaustritt ist.

Sollte es sich tatsächlich um Sabotage oder gar einen Anschlag von staatlicher Seite handeln, wie derzeit von vielen Seiten vermutet wird, dann muss die Branche voraussichtlich keine Entschädigungen zahlen, heißt es von dort. Die Lecks würden dann ähnlich bewertet wie Kriegsschäden, die ebenfalls nicht versicherbar sind. Für konkrete Aussagen sei es allerdings noch zu früh.

Generell sind Großprojekte wie Pipelines für Versicherer seit Jahren ein gutes Geschäft. In der Regel schließen sich Konsortien aus einer Rehe von Anbietern zusammen, um das Risiko breit zu streuen. Im Fall der Pipeline Nord Stream 1 war die Munich Re beim Bau vor mehr als einem Jahrzehnt einer der bedeutenden Versicherer.

Bei der 1224 Kilometer langen Rohrleitung zwischen dem russischen Vyborg und dem deutschen Greifswald hatte die Munich Re seit dem Jahr 2008 einen substanziellen Versicherungsanteil. In einer Pressemitteilung des Konzerns aus dem Jahr 2011 hieß es: „Es ist das bislang umfassendste Underwritingprojekt der Offshore-Abteilung und das größte fakultative Einzelrisiko, das Munich Re je in den Büchern hatte.“

Wie sehr der weltgrößte Rückversicherer heute noch an der Absicherung der Pipeline beteiligt ist, dazu wollte sich der Konzern auf Nachfrage nicht äußern. Schon beim Nachfolgeprojekt Nord Stream 2, bei dem die Munich Re ebenfalls dem Konsortium zur Absicherung angehörte, hatte Konzernchef Joachim Wenning im vergangenen Jahr den Rückzug bestätigt.

Leck wird wichtiges Thema beim Branchentreff

Vor rund einem Jahrzehnt war bei den Münchenern die Begeisterung für Nord Stream 1 noch größer. Damals galt die Wahl von Munich Re als einem der maßgeblichen Versicherer als prestigeträchtig. Anfang der 2000er-Jahre hatte der Dax-Konzern damit begonnen, in großem Stil Offshore-Bauprojekte zu versichern.

Zu den ersten Referenzprojekten zählten Blue Stream im Schwarzen Meer, Greenstream im Mittelmeer und Dolphin im Persischen Golf. Der Zuschlag bei Nord Stream galt als der vorläufige Höhepunkt dieser Entwicklung und gleichzeitig als das bisher herausforderndste Projekt.

Dazu wurde die Absicherung in insgesamt vier Phasen eingeteilt. In der ersten ging es um das Transportrisiko der Rohre, anschließend um deren Bearbeitung in sogenannten Coating-Werken in Deutschland und Finnland. Ungefähr 200.000 Einzelteile mussten dort mit Beton ummantelt werden. Phase drei war die komplexeste. Die Rohre mussten in bis zu 200 Meter Tiefe verlegt werden. Auch dazu kamen die Versicherungsverträge unter anderem der Munich Re zum Einsatz. Im letzten Schritt ging es um die Absicherung des ersten Pipeline-Strangs, wenn nebenan der zweite verlegt wird.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass das Leck in der Gaspipeline Nord Stream 1 die Rückversicherer bei ihrem Branchentreff in gut drei Wochen in Baden-Baden stark beschäftigen wird. „Systemische Risiken“, wie die Anbieter solche Gefahren nennen, dürften dort die Gespräche beherrschen, heißt es.

