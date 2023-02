Asset Management Star-Fondsmanager Tim Albrecht verlässt die Deutsche-Bank-Tochter DWS

Frankfurt Die Fondsgesellschaft DWS und einer ihrer renommierten Fondsmanager gehen getrennte Wege: „Nach 25 Jahren im Dienst der Deutsche-Bank-Gruppe und der DWS hat sich Tim Albrecht entschieden, das Unternehmen und die Finanzindustrie Ende März zu verlassen“, heißt es in einer internen Mitteilung hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. Albrecht managte jahrelang den Fonds DWS Deutschland.

Seit er 2002 die Leitung des Portfoliomanagements für den DWS Deutschland übernommen habe, sei das verwaltete Vermögen für dieses Produkt deutlich gestiegen, verbunden mit einer starken langfristigen Wertentwicklung, hieß es in der Mitteilung. „Tim ist ein hoch angesehener Portfoliomanager in der Branche und bekannt für seine Leidenschaft für deutsche Aktien und die Fußballmannschaft von Eintracht Frankfurt.“

Gründe für Albrechts Abschied nannte die Mitteilung nicht. Frühere Aussagen von Vorstandschef Stefan Hoops über die Leistungskultur bei der DWS und das Abschneiden der Albrecht-Fonds werfen allerdings die Frage auf, ob der Abschied gänzlich aus freien Stücken erfolgte.

Albrecht galt lange Zeit als Star der DWS und zählte zu den bekanntesten Fondsmanagern in Deutschland. In jüngerer Zeit entwickelten sich seine Fonds allerdings unterdurchschnittlich, was der Hintergrund für Albrechts Abschied sein dürfte. Der neue DWS-Chef Hoops hatte auf dem Investorentag im Dezember eine „High-Performance-Culture“, also eine Kultur der Höchstleistung, für die Deutsche-Bank-Tochter versprochen.

Zuletzt konnte der von Albrecht verwaltete Flaggschifffonds DWS Deutschland dieses Etikett nicht mehr für sich beanspruchen: Im vergangenen Jahr erzielte er eine Negativrendite von 22 Prozent, was noch unter dem durchschnittlichen Wertverlust von allgemein in Deutschland investierenden Aktienfonds von minus 18 Prozent lag.

Auch die Ratingagentur Scope benotete Albrechts DWS-Flaggschifffonds nur mit einem „D“-Rating, das für „unterdurchschnittlich“ steht. Das Rating der Scope Fund Analysis bewertet die die kurz- und längerfristige Anlageleistung sowie die Schwankungsstärke des Anteilpreises.

Nach mehreren Veränderungen auf der Führungsebene ist die Trennung von Albrecht die bislang prominenteste Personalentscheidung, die der seit Juni amtierende Vorstandschef Hoops getroffen hat. Hoops' Vorgänger Asoka Wöhrmann hatte kurz nach seinem Amtsantritt bei der DWS einen Abgang Albrechts gerade noch verhindert. Eigentlich war dessen Wechsel zur Berenberg Bank schon beschlossene Sache.

Wöhrmann hatte an Albrecht festgehalten, selbst als der 2019 in die Kritik geriet, weil er mit seinen Fonds überproportional stark in Aktien des mittlerweile insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard investiert hatte.

„Ich glaube an aktive Fondsmanager, die Fehler eingestehen und daraus lernen. Tim Albrecht hat einen Fehler gemacht, ihn zugegeben, Verantwortung getragen, aber dann auch Kampfeslust entfaltet, wie die gute Entwicklung seiner Fonds zeigt“, hatte Wöhrmann 2021 in einem Interview mit dem Handelsblatt gesagt. Albrechts Fonds hatten trotz der Wirecard-Pleite immerhin noch ihre Benchmark, den HDax, geschlagen.

