Auslandsbanken BNP will im Deutschlandgeschäft die niederländische ING überflügeln – Neues Angebot für Niedrigverdiener

Die französische Großbank plant, in Deutschland unter die Top Five vorzustoßen. Zur Erreichung der Wachstumsziele soll auch eine neue Kundengruppe beitragen.

Mit seiner neuen Strategie will Deutschlandchef Diederichs bis 2025 hierzulande von Rang acht auf Platz fünf vorrücken. (Foto: Reuters) BNP Paribas

Frankfurt Trotz Rezessionsangst, Energiekrise und Inflation will die französische Großbank BNP Paribas in den kommenden Jahren ihre Einnahmen im Deutschlandgeschäft auf 2,8 Milliarden Euro in die Höhe schrauben. Das entspräche einem jährlichen durchschnittlichen Wachstum von rund sechs Prozent, rechnete Deutschlandchef Lutz Diederichs vor.

Damit würde sich das Wachstumstempo im Vergleich zu den Vorjahren verlangsamen. Von 2016 bis 2021 ist BNP in Deutschland nach eigenen Angaben im jährlichen Schnitt um 8,2 Prozent gewachsen.

Laut den Berechnungen des französischen Geldhauses wäre das das stärkste Wachstum aller in Deutschland aktiven Großbanken. Demnach hätte das größte heimische Geldhaus, die Deutsche Bank, im gleichen Zeitraum im Deutschlandgeschäft rund 1,3 Prozent seiner Einnahmen verloren.

Für 2021 meldete BNP im Deutschlandgeschäft Einnahmen von 2,2 Milliarden Euro. Zur Profitabilität macht die Deutschlandtochter des größten Geldhauses in der Euro-Zone keine Angaben.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen