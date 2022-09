Eine neue Studie untersucht, wie stabil die zwölf größten Lebensversicherer finanziell aufgestellt sind. Wer steht oben – und wer kommt nicht so gut davon?

Die Zinswende stellt die Branche vor neue Herausforderungen. (Foto: dpa) Lebensversicherung

Frankfurt Seit Jahren haben die Lebensversicherer steigende Zinsen herbeigesehnt. Denn so können sie das Geld ihrer Kunden wieder zu besseren Konditionen anlegen. Damit sind jedoch längst nicht alle Probleme der Branche gelöst: Die bestehenden Kapitalanlagen verlieren im aktuellen Marktumfeld an Wert, die Kosten vieler Produkte stehen regelmäßig in der Kritik und die hohe Inflation erschwert es vielen Menschen, für das Alter vorzusorgen. Umso mehr stellt sich für viele Kunden die Frage, wie stabil die deutschen Lebensversicherer dastehen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen