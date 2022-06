Axel Kleinlein Bund der Versicherten verliert seinen Vorstandssprecher

Axel Kleinlein gilt als der „schärfste Kritiker der Versicherer“. Nach langjähriger Tätigkeit als Verbraucherschützer will er sich wieder vermehrt wissenschaftlichen Themen widmen.

Der Bund der Versicherten verliert seinen Vorstandssprecher. (Foto: Valeska Achenbach) Axel Kleinlein

Frankfurt Nach knapp elf Jahren als Sprecher des Vorstands verlässt Axel Kleinlein Ende September den Bund der Versicherten (BdV). Der Mathematiker wolle sich als Selbstständiger wieder stärker wissenschaftlichen und inhaltlichen Themen widmen, teilte der Verbraucherschutzverein mit.

In der Branche bekannt ist Kleinlein vor allem für sein hartes Urteil über die Lebensversicherung, die mit hohen Kosten und intransparenten Verträgen aus seiner Sicht kein geeignetes Altersvorsorgeprodukt ist. Der Bund der Versicherten verliere eine wichtige Stimme, Kleinleins Beiname sei völlig zu Recht der „schärfste Kritiker der Versicherer“, sagt daher auch Edda Castelló, Sprecherin des BdV-Aufsichtsrats. Bis zum Jahr 2015 schrieb Kleinlein auch eine Kolumne im Handelsblatt: „Der Ver(un)sicherer“.

Der BdV wurde 1982 gegründet und sieht sich mit rund 45.000 Mitgliedern als wichtiges politisches Gegengewicht zur Versicherungslobby an. Verabschieden wird sich Kleinlein nach der nächsten Mitgliederversammlung des BdV am 24. September in Hamburg.