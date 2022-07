Banken und Versicherungen Immer mehr Investoren kritisieren fehlende Diversität in Aufsichtsräten

Frankfurt Die Zeiten, in denen Investoren die Arbeit der Aufsichtsräte einfach nur abnickten, sind offenbar zu Ende. Fast jeder vierte Großanleger rechnet mit einer deutlichen Zunahme von Kritik durch Aktionärinnen und Aktionäre an Aufsichtsräten von Finanzunternehmen – etwa indem Mitglieder auf Hauptversammlungen abgewählt oder andere vorgeschlagen werden.

Weitere 34 Prozent gehen von einer leichten Zunahme der Kritik aus.

Das geht aus einer Umfrage der Beratungsfirma EY unter mehr als 300 Fondsmanagern hervor, die in europäische Banken, Versicherer und Vermögensverwalter investieren.

Der Grund ist die zum Teil große Diskrepanz zwischen den Erwartungen, die die befragten Investoren an die Aufsichtsräte haben, und der Realität. Neben wirtschaftlichen Kompetenzen ist ihnen der Befragung zufolge vor allem Fachwissen in der Informationstechnologie „sehr wichtig“. Daneben fordern sie Fähigkeiten und Erfahrungen in der Digitalisierung und im Umgang mit Behörden. Auch Themen wie Nachhaltigkeit und Cybersicherheit rücken immer stärker in den Fokus.

„Die Anforderungen an die Zusammensetzung von Aufsichtsräten sind in den vergangenen Jahren massiv gestiegen – und damit auch der Arbeitsaufwand und die Verantwortung“, sagt Thomas Griess, Managing Partner Financial Services Deutschland bei EY. Allerdings seien die derzeit gewünschten, aber noch untergewichteten Spezialgebiete nicht so einfach zu besetzen.

Zudem nimmt die Diversität in den Aufsichtsräten an Bedeutung zu. Mehr als jeder fünfte Fondsmanager gibt an, dass ein ausgeglichenes Verhältnis von Frauen und Männern die Entscheidung, in ein Unternehmen zu investieren, erheblich beeinflusse. Auch auf die Herkunft und das Alter der Aufsichtsräte achten Anleger laut EY zunehmend. Bei vielen Banken und Versicherern gibt es hier Nachholpotenzial – insbesondere in Deutschland.

Deutsche Finanzunternehmen müssen diverser werden

Die oftmals verbesserungswürdige Diversität belegen die Berater von EY mit Zahlen, die sie bei 99 europäischen Finanzunternehmen erhoben haben, darunter zehn deutsche. Basis für die Auswertung war der MSCI European Financials Index, der unter anderem Namen wie HSBC, Allianz, Zurich, UBS, BNP Paribas, Banco Santander und Axa enthält.

Der Untersuchung zufolge lag der Frauenanteil bei den deutschen Banken und Versicherern auf Aufsichtsratsebene bei 37 Prozent. Europaweit kommen die Finanzunternehmen auf einen Durchschnittswert von 44 Prozent.

Im Vergleich zur Frauenquote in den Vorständen ist das ordentlich: Eine Studie der Personalberatung Heidrick & Struggles kam kürzlich zu dem Ergebnis, dass nur 21 Prozent der Vorstandsmitglieder der 30 größten europäischen Versicherer weiblich sind.

Hingegen ist die Internationalität deutscher Aufsichtsräte im europäischen Vergleich geringer. Hierzulande haben 32 Prozent der Aufsichtsräte in Finanzunternehmen einen ausländischen Pass, während es in Europa insgesamt 36 Prozent sind. Das Durchschnittsalter der Aufsichtsräte in den europäischen Finanzunternehmen beträgt 61 Jahre. Hier liegen die deutschen Kontrolleure mit im Schnitt 60 Jahren etwas darunter.

Das relativ hohe Alter der Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräte erkläre sich zwar dadurch, dass „die Aufsicht eine mehrjährige Berufserfahrung in leitenden Funktionen vorsieht“, sagt EY-Partner Max Weber. Allerdings bringen nur zwei Prozent der Aufsichtsräte europäischer Finanzunternehmen Erfahrungen aus früheren Positionen im Bereich Nachhaltigkeit mit. Im Bereich Fintech ist es sogar nur ein Prozent.

Mehr: Gleichberechtigungsprobleme in der Finanzbranche – Deutschland hinkt hinterher