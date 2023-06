Beteiligung Insider: Zurich verhandelt über Einstieg bei indischem Versicherer Kotak

Der Versicherer will laut den Insidern mehrere hundert Millionen Euro für die Beteiligung ausgeben.

Mumbai Die Zurich Insurance Group verhandelt Insidern zufolge über einen Einstieg bei der indischen Kotak General Insurance. Zurich strebe eine Beteiligung von bis zu 51 Prozent an, sagten zwei mit den Verhandlungen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die Gespräche seien in einem frühen Stadium und würden Kotak General Insurance mit rund 800 Millionen Dollar bewerten.

Die Gesellschaft im Besitz des indischen Bankenriesen Kotak Mahindra Bank bietet Kranken-, Auto- und andere Versicherungsprodukte an. Zurich wolle entweder eine Minderheitsbeteiligung von 49 Prozent oder aber die Mehrheit von 51 Prozent erwerben, sagten die Insider.

Der Wert des Zurich-Anteils dürfte rund 400 Millionen Dollar betragen. Uday Kotak, Asiens reichster Bankier, unterstütze den Deal. Kotak, der auch noch andere Angebote prüfe, zieht es vor, „die Kontrolle über das Unternehmen zu behalten“, sagte einer der Insider.

Zurich lehnte einen Kommentar ab. „Wir kommentieren grundsätzlich keine Marktgerüchte und Spekulationen“, erklärte eine Sprecherin. Kotak General Insurance reagierte nicht auf Anfragen von Reuters.

Indiens Markt für Schaden- und Unfallversicherung wächst dank der steigenden Einkommen und der zunehmenden Sachkenntnis in Finanzfragen kräftig. Einem Bericht von CareEdge Ratings zufolge dürften die Prämieneinnahmen in dem Bereich im Berichtsjahr 2021/22 um elf Prozent auf 26,7 Milliarden Dollar geklettert sein.

Die Versicherungsdurchdringung des Landes sei unterdurchschnittlich. Ausländische Gesellschaften wie etwa die deutsche Allianz und die südafrikanische Lombard sind bereits Versicherungspartnerschaften mit indischen Bank- oder Finanzgruppen eingegangen.

Zurich investiert in Wachstumsregionen

Kotak General Insurance, ein vergleichsweise kleiner Anbieter von Schaden- und Unfallversicherungen, hoffe, mit Hilfe eines Investors „dem Geschäft eine Wendung zu geben und schneller zu wachsen“, sagte einer der Insider. Das Unternehmen schrieb im Geschäftsjahr 2021/22 bei einem Prämienaufkommen von 91,4 Millionen Dollar einen Verlust von zehn Millionen Dollar.

Zurich setzt in den Wachstumsregionen stark auf den asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika. Europas fünftgrößter Versicherer, der mit Zukäufen sehr zurückhaltend ist, stieg 2018 beim indonesischen Versicherer PT Asuransi Adira Dinamika ein. Der Konzern erzielte im Raum Asien-Pazifik im vergangenen Jahr 3,5 Milliarden Dollar oder acht Prozent der gesamten Prämieneinahmen in seinem Hauptgeschäft Schaden- und Unfallversicherung. In der Lebensversicherung waren es 2,5 Milliarden Dollar oder 19 Prozent der gesamten Prämien- und Gebühreneinnahmen.

