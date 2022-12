Bilanzierung Mehr Komplexität, aber mehr Transparenz: Was der neue Bilanzstandard IRFS 17 für Versicherer bedeutet

Die neuen IFRS-Regeln sollen mehr Transparenz vor allem im Lebensversicherungsgeschäft bringen – auch wenn die Veränderungen am Anfang wohl für Verwirrung sorgen werden.

Frankfurt Nach langer Vorbereitungszeit treten im nächsten Jahr neue Rechnungslegungsstandards für Versicherer in Kraft. Dadurch wird es zu einigen Veränderungen in den Bilanzen der betroffenen Konzerne kommen. „Die Umstellung bedeutet zunächst mehr Komplexität“, sagte Allianz-Finanzvorstand Giulio Terzariol am Mittwoch. Auf Dauer verspreche man sich aber deutlich mehr Transparenz, vor allem im Lebensversicherungsgeschäft.

„Investoren und Analysten werden voraussichtlich eine Zeit lang unsicher sein, wenn sie auf unsere Zahlen schauen“, sagte auch Talanx-Finanzvorstand Jan Wicke vor Kurzem. Man glaube aber, dass die Zahlenwerke für Anleger besser verständlich werden. „Die Unterbewertung von Versicherer-Aktien wird sich dadurch aufheben“, ist Wicke überzeugt.

Der neue Bilanzstandard IFRS 17 regelt die Bilanzierung von Versicherungsverträgen, also ihre Erfassung, Bewertung und den Ausweis im Geschäftsbericht. Über die Ausgestaltung des Standards wurde jahrelang diskutiert, die Einführung schließlich nach hinten verschoben.