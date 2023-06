Elementarversicherung Versicherer befürchten Verdoppelung der Prämien

So mancher Hauseigentümer könnte sich den Schutz vor Unwettern bald nicht mehr leisten, fürchtet der Branchenverband. Die Versicherer fordern ein Eingreifen der Politik.

Im Ahrtal haben Überschwemmungen vor zwei Jahren großen Schaden angerichtet – entsprechende Versicherungen gibt es aber in Deutschland weiterhin zu wenige. (Foto: dpa) Katastrophenschutz im Umbruch

München Der Konflikt zwischen den Versicherern und deutschen Politikern geht in eine weitere Runde. Am Mittwoch drohte der Branchenverband GDV mit einer Verdoppelung der Prämien für die Wohngebäudeversicherung in den nächsten zehn Jahren. „Mancherorts könnten Gebäudeversicherungen gar so teuer werden, dass sich das Kunden nicht mehr leisten können“, sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Am Donnerstag beraten die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz ein weiteres Mal über eine mögliche Pflichtversicherung gegen Elementarschäden wie Starkregen und Überschwemmungen in Deutschland. Im Vorfeld fordert der Branchenverband von der Politik deutlich weitreichendere Präventionsmaßnahmen, um gegen die langfristigen Folgen des Klimawandels gewappnet zu sein.

Danach soll es künftig in den Landesbauordnungen rechtliche Vorgaben zum Bauen, Planen und Sanieren geben. Dazu fordert der GDV einen Baustopp in Überschwemmungsgebieten. Und die Flächenversiegelung von rund 55 Hektar pro Tag in Deutschland soll beendet werden. Ein bundesweites Naturgefahrenportal solle die Regierung ebenfalls einrichten.