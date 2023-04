 Emil: Ex-Talanx-Vorstand steigt bei weiterem Start-Up ein

Christopher Lohmann soll das Wachstum des Berliner Insurtechs Emil vorantreiben. Es ist bereits sein zweites Projekt nach dem Talanx-Ausstieg.

Christopher Lohmann

München Der ehemalige Versicherungsvorstand Christopher Lohmann wird Vorsitzender des Beirates beim Berliner Insurtech Emil. Das teilte das im Jahr 2016 gegründete Technologieunternehmen am Dienstagmorgen mit. Bei der Fachmesse InsurNXT diese Woche in Köln soll Lohmann bereits seinen ersten öffentlichen Auftritt in neuer Funktion haben, sagte der Topmanager dem Handelsblatt.

Im Beirat von Emil soll Lohmann sogenannte Frühphaseninvestoren repräsentieren. Über seine eigene Beteiligungsgesellschaft The Mulberry Ventures ist Lohmann außerdem bei dem Start-up investiert.

Der enge Kontakt zwischen dem ehemaligen Topmanager und Emil besteht bereits seit dem Jahr 2017. Lohmann war damals Vorstandschef der Gothaer Allgemeinen, die mit Emil zusammenarbeitete. Seither wandelte sich das Geschäftsmodell des Start-ups vom Anbieter von Kfz-Versicherungen zum Technologieunternehmen.