Finanzberatung Finanzbranche fürchtet Provisionsverbot – „Kommission zieht ganzer Branche den Stecker“

Die EU-Kommission prüft, Provisionen für Finanzberater durch ein Honorarmodell zu ersetzen. Die Branche warnt vor einer „Servicewüste“, Verbraucherschützer hingegen sehen Vorteile.

Die Finanzbranche läuft Sturm gegen ein mögliches Provisionsverbot. (Foto: dpa) Skyline von Frankfurt

Brüssel Mit Bangen blicken deutsche Banken und Versicherungen auf die Kleinanlegerstrategie der EU-Kommission, die im ersten Quartal erwartet wird. Denn die Hinweise häufen sich, dass die Brüsseler Behörde die provisionsbasierte Finanzberatung verbieten könnte. In Deutschland würde dies eine radikale Änderung des Geschäftsmodells für rund 300.000 Anlageberater bedeuten.

Branchenverbände in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und Spanien laufen gegen die Pläne Sturm. „Wenn das Provisionsverbot kommt, zieht die Kommission damit einer ganzen Branche den Stecker“, sagt Helge Lach, Vorsitzender des Bundesverbands deutscher Vermögensberater. 95 Prozent der Berater würden ihren Job aufgeben, den Kunden drohe eine „Servicewüste“ mit Telefon-Hotlines statt persönlichen Ansprechpartnern.

Bei der Anlageberatung gibt es im Wesentlichen zwei Vergütungsmodelle: Wenn ein Kunde ein Fondsprodukt oder eine Versicherungspolice kauft, kassiert der Kundenberater in den meisten europäischen Ländern eine Provision, also einen bestimmten Prozentsatz der Vertragssumme. Diese wird allerdings nicht sofort fällig, sondern wird über die Laufzeit des Vertrags in Raten bezahlt.