Flut Ombudsmann der Versicherer meldet kaum Beschwerden nach Ahrtal-Katastrophe

Jahrhunderthochwasser in der Eifel

In der Eifel haben heftige Regenfälle und Dauerregen für Überschwemmungen und Überflutungen gesorgt.

München Die Naturkatastrophen in Deutschland haben kaum zu Konflikten zwischen Versicherern und geschädigten Kunden geführt. Lediglich 91 der insgesamt 18.344 Beschwerden, die Versicherungskunden im vergangenen Jahr beim Ombudsmann der Versicherer eingereicht hatten, bezogen sich auf Schäden durch Sturmtief Bernd, das im Juli 2021 große Teile im Ahrtal verwüstet hatte.

Wilhelm Schluckebier, Ombudsmann für Versicherungen, erklärte bei der Vorstellung des Jahresberichts am Dienstag: „Die Starkregenkatastrophe hat bislang nicht zu einem deutlichen Anstieg von Beschwerden geführt.“ Allerdings gab es in diesem Jahr weitere Beschwerden zu diesem Fall.

Es waren vor allem schwere Hagelschäden im Juni und die verheerenden Überflutungen im Ahrtal im Juli, die 2021 zum teuersten Naturgefahrenjahr für die deutschen Versicherer gemacht haben. GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen, resümierte zum Jahreswechsel: „Mit versicherten Schäden an Häusern, Hausrat, Betrieben und Kraftfahrzeugen von rund 12,5 Milliarden Euro ist 2021 das teuerste Naturgefahrenjahr seit Beginn der Statistik Anfang der 1970er-Jahre.“

Rund neun Milliarden Euro entfielen auf Schäden an Wohngebäuden, Hausrat und Betrieben. Zwei Milliarden wurden für Sturm- und Hagelschäden geleistet und 1,5 Milliarden Euro für Fahrzeuge.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Dabei führte die außergewöhnlich starke Naturkatastrophe auch für den Ombudsmann der Versicherungen in den Tagen nach dem Ereignis zu einer Sondersituation. Vereinzelt kam es bereits in den Tagen danach zu Anfragen aus den Überschwemmungsgebieten. Der Schlichter habe dann bereits Kontakt zu den Versicherern aufgenommen, obwohl noch keine abschließende Ablehnung der Ansprüche vorlag, heißt es.

Schadenregulierung weitgehend ohne Konflikte

Insgesamt kam es zu Abhilfen, Teilabhilfen und Vergleichen von Versicherern mit betroffenen Kunden. Etwa die Hälfte der 91 Schlichtungsanträge hatten keinen Erfolg. „Damit besteht Grund zu der Annahme, dass es den Versicherern trotz der hohen Zahl an Schadenfällen gelungen zu sein scheint, die Schadenregulierung sehr weitgehend ohne Konflikte zu bewerkstelligen“, heißt es im Jahresbericht.

>>> Lesen Sie hier: Wasserwirtschaft fordert Bauverbot in Überschwemmungsgebieten

Dass es trotz der hohen Schäden zu relativ wenigen Konflikten zwischen Versicherern und geschädigten Kunden gekommen ist, liegt vor allem am vielerorts weitgehend klaren Sachverhalt. Differenzen habe es selbst bei hohen Gebäudeschäden lediglich bei der Bestimmung der Schadenhöhe gegeben. Die Ursache wie Starkregen oder Flüsse und Bäche, die über die Ufer getreten sind, war hingegen offenkundig.

Schnell zu klären war auch, ob der geschädigte Kunde im Rahmen seiner Wohngebäudeversicherung über eine Elementarversicherung verfügt. Vielen Geschädigten wurde da erst klar, dass sie den in diesem Fall wichtigen Baustein aus Unkenntnis oder aus Sparsamkeit nicht mit abgeschlossen haben. Überschwemmungen, Starkregen oder ein Erdrutsch sind bei Gebäuden nur über eine zusätzliche und freiwillige Elementarversicherung abgesichert.

Damit solche Schäden von den Versicherern übernommen werden, will der Branchenverband GDV künftig den Schutz vor Starkregen und Überschwemmungen obligatorisch in neuen Wohngebäudeversicherungen anbieten und bestehende Verträge umstellen. Die Beratungen mit der Politik dauern dazu noch an.

Mehr: Munich-Re-Chef: „Krieg ist nicht versicherbar, weil er ruinös ist“