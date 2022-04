Folgen des Ukraine-Kriegs Chefvolkswirte der Versicherer: Unsichere Gasversorgung ist größte Herausforderung für Wirtschaft

Die Ökonomen sehen Deutschland wegen der Abhängigkeit von russischem Gas massiv unter Druck. Die Versicherer könnten bei der Energietransformation eine wichtige Rolle spielen.

Ein Gasembargo würde die deutsche Wirtschaft hart treffen. (Foto: IMAGO/Jochen Eckel) Gas

Frankfurt Die Chefvolkswirte führender Versicherer sehen in dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine eine Zäsur für Deutschlands Wirtschaftsmodell. Neben den anhaltenden Lieferkettenproblemen in der Coronakrise und der hohen Inflation zähle die unsichere Gasversorgung zu den größten Herausforderungen in der Bundesrepublik. Deutschland erlebe derzeit seinen „griechischen Moment“, sagte Allianz-Chefvolkswirt Ludovic Subran am Dienstag bei einer vom Branchenverband GDV organisierten Diskussionsrunde.

Die Bundesrepublik stehe wegen ihrer Abhängigkeit von russischem Gas vor ähnlich großen Problemen wie Griechenland während der Staatsschuldenkrise ab dem Jahr 2010. Um die Energietransformation zu schultern, sei eine stärkere europäische Zusammenarbeit notwendig.

„Der Wohlstand in Deutschland basierte auf Selbsttäuschung“, sagte Subran weiter. Mit niedrigen Kosten für Energie, Umwelt und Sicherheit habe man sich jahrelang etwas vorgemacht. Die „Friedensdividende“ sei eine Illusion gewesen. Nun bekomme man die Rechnung präsentiert. Deutschland könne auch ohne russisches Gas auskommen, doch der Umbau werde teuer.