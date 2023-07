Geldanlage Versicherer investieren zögerlicher in Immobilien

Lange galten Immobilien als ideale Anlageklasse für Versicherer. Doch jetzt halten sie sich im Neugeschäft zurück. Wo sie noch Investitionen tätigen.

Wohnimmobilien sind bei Versicherern weniger gefragt als im Vorjahr, als Anlageobjekt aber beliebter als Bürogebäude. (Foto: Moment/Getty Images) Gebäude in Berlin

Frankfurt, München Versicherer halten sich bei Investments in Immobilien zunehmend zurück. Zwar stieg die Immobilienquote in der Branche zuletzt noch weiter an. So lag der Anteil von Immobilien in den Portfolios der Versicherungsunternehmen im vergangenen Jahr bei 13 Prozent und damit 0,9 Prozentpunkte höher als 2021. Der Aufwärtstrend der vergangenen 14 Jahre erreichte damit einen weiteren Rekordwert.

Jetzt könnte aber eine Trendwende bevorstehen: Aktuell wollen nur noch 14 Prozent der Gesellschaften ihre Immobilienquote weiter erhöhen. 2022 hatte das noch die Hälfte geplant.

Mehr als zwei Drittel der Versicherer wollen die Immobilienquote stabil halten. Gut ein Viertel geht von einer Reduzierung der Quote aus, teilweise auch wegen Abwertungen des Immobilienbestands. Das geht aus der 16. Auflage des „Trendbarometers Immobilienanlagen der Assekuranz“ der Beratungsfirma EY hervor, für das rund 30 Versicherer befragt wurden.