 Generali: Virtueller Showdown bei Deutschlands zweitgrößtem Versicherer

Venedig Anfang April schreitet Philippe Donnet über Venedigs Markusplatz, als plötzlich ein Opernsänger eine Arie anstimmt – direkt aus dem Palazzo heraus, den der Generali-Chef aufwendig renovieren ließ. Fünf Jahrhunderte blieb das Gebäude der Öffentlichkeit verschlossen, nun ziehen eine Generali-Stiftung, eine Ausstellung und NGOs ein. Zur Eröffnung sind Star-Architekt David Chipperfield gekommen, drei italienische Minister, Venedigs Bürgermeister preist Donnet als „wahren Italiener“.

Das Projekt ist ein Meilenstein für Italien, aber auch für Donnet persönlich, der es vorangetrieben hat. Die schönen Bilder aus der Lagunenstadt sind eine willkommene Ablenkung von der Nervosität, die sich derzeit in der Chefetage breitmacht: An diesem Freitag kommt es zum großen Showdown bei der virtuellen Aktionärsversammlung.

Der Franzose Donnet, 61, möchte gern die dritte Amtszeit. Doch es könnte zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen bei Deutschlands zweitgrößtem Versicherer kommen. Sein Herausforderer: Luciano Cirinà, 57 Jahre, unterstützt von milliardenschweren Aktionären, die mit Donnets Kurs hadern.

Seit Monaten schwelt der Konflikt zwischen den Lagern, der „den gesamten Konzern lähmt“, wie einer aus dem mittleren Management betont. Und auch Analysten schauen schon länger argwöhnisch auf die Querelen. Auf der einen Seite steht die Donnet-Fraktion, allen voran die italienische Bank Mediobanca, die auf 17,2 Prozent der Stimmrechte kommt. Dazu gesellen sich viele institutionelle Fonds aus dem Ausland.

Auf der anderen Seite stehen die Großaktionäre Francesco Gaetano Caltagirone (Medienunternehmer) und Leonardo del Vecchio (Gründer des Brillenkonzerns Luxottica), die immer mehr Stimmen um sich scharen. Dem Vernehmen nach sollen es schon knapp 25 Prozent sein.

Die meisten Analysten sehen das Donnet-Lager noch vorn. Es könnte nun auf die Kleinanleger ankommen: 23 Prozent der Generali-Aktien sind im Streubesitz. Auf die zielte auch die jüngste Kampagne der alternativen Liste: Auf ganzseitigen Anzeigen brüllte ein Löwe die Leser an („Awakening the Lion“) – eine Anspielung auf das Generali-Logo. „Sie können Teil eines historischen Wechsels sein“, warb man dort.

Das persönliche Verhältnis der beiden ist „geschädigt“

Donnet ist seit 2013 bei Generali, übernahm erst den Posten des Italien-Chefs, wurde drei Jahre später globaler CEO. Der Ingenieur startete seine Karriere beim französischen Konkurrenten Axa, arbeitete sich dort hoch. 2007 wechselte er zur Beteiligungsgesellschaft Wendel, steuerte aus Singapur heraus das Asien-Pazifik-Geschäft der Pariser.

Der Franzose wird nicht müde, seine eigenen Erfolge zu unterstreichen: 2021 habe er alle Ziele erfüllt oder übertroffen, erklärte er noch auf dem Strategietag im Dezember. Seit er die Führung 2016 übernommen hat, habe die Aktienrendite höher als bei der europäischen Konkurrenz gelegen. Obendrein fuhr er inmitten der Pandemie ein Rekordergebnis ein.

Das Generali-Urgestein war 33 Jahre lang im Konzern, bevor ihm vor einem Monat gekündigt wurde. (Foto: Reuters) Luciano Cirinà

Herausforderer Cirinà reicht das alles nicht. Das Generali-Urgestein, das zuletzt aus Prag die Geschäfte für Österreich und Osteuropa führte, ist seit 33 Jahren im Konzern. Oder besser gesagt: war. Nach der Präsentation der Alternativ-Liste vor einem Monat wurde Cirinà suspendiert – und kurz darauf fristlos gekündigt. Generali wirft dem Italiener „Verletzung der Treuepflicht“ vor. Cirinà hat seine Anwälte eingeschaltet.

Das persönliche Verhältnis zu Donnet „ist mindestens geschädigt“, wie Cirinà im Gespräch mit dem Handelsblatt erklärt. Aber er findet, dass es in einem gut geführten Unternehmen jedem freistehe, für Positionen zu kandidieren. Schon länger war er unzufrieden mit der Entwicklung, wollte eigentlich kündigen. Doch dann kam der Ruf von Caltagirone, sagt Cirinà in fließendem Deutsch. Das Bild einer „feindlichen Übernahme“, das in Italien gezeichnet werde, stimme nicht. „Caltagirone und Del Vecchio sind Aktionäre, die die Firma lange genug kennen und sich in den vergangenen Jahren überzeugt haben, das etwas anders werden muss.“

In Cirinàs Plan sind mehr Geld für Übernahmen vorgesehen – und doppelt so viel Gewinn wie Donnet verspricht. „Ein bisschen mehr Effizienz ist von allen Einheiten zu verlangen“, sagt der studierte Ökonom. Das größte Potenzial sieht Cirinà in Italien. „Wir haben hier das größte Netz, aber das operative Ergebnis stagniert seit vier Jahren.“ Auch in Ländern wie China und Indien will er mehr investieren.

Sollte er an die Macht kommen, will er einen Stellenabbau per se nicht ausschließen. Dafür verweist er auf die lange Tradition, die es bei Generali mit den Sozialpartnern gebe. Man habe „immer eine zufriedenstellende Lösung gefunden“. Er habe Generali alles zu verdanken in seinem beruflichen Leben, betont er. „Die Loyalität gilt immer der Firma.“

