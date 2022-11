Gewinnprognose Versicherer Talanx wächst noch stärker als gedacht

Der Versicherer rechnet mit einem Nettogewinn von über einer Milliarde Euro. Der Talanx-Vorstand Torsten Leue gibt sich am Montag sehr optimistisch.

Das Unternehmen liefert positive Gewinnprognosen. (Foto: dpa) Versicherungskonzern Talanx

München Der Versicherungskonzern Talanx hält an seiner Gewinnprognose für das laufende Jahr fest. Vorstandschef Torsten Leue sagte am Montag in Hannover, er sei „sehr optimistisch, unsere ambitionierten Ziele zu erreichen“. Talanx erwartet einen Nettogewinn von 1,05 bis 1,15 Milliarden Euro. Nach neun Monaten stehen 785 Millionen Euro zu Buche, das ist ein Plus von knapp neun Prozent.

Die gebuchten Bruttoprämien erwartet Talanx nun währungsbereinigt zehn Prozent über Vorjahr, das wären erstmals mehr als 50 Milliarden Euro. Bisher hatte der Konzern eine hohe einstellig Zuwachsrate in Aussicht gestellt.

In den ersten neun Monaten stiegen die Prämien währungsbereinigt um 14 Prozent auf 41,7 Milliarden Euro, getrieben von der Rückversicherungs-Tochter Hannover Rück und der Industrieversicherung.

