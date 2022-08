Handelsblatt-Strategiemeeting Lebensversicherer müssen sich auf weniger Geschäft einstellen

Die hohe Inflation begrenzt die Sparfähigkeit der Deutschen. Das könnte Auswirkungen auf die Altersvorsorge haben.

Vertreter aus dem Bereich Lebensversicherung

Frankfurt Auf den ersten Blick sind steigende Zinsen eine gute Nachricht für Lebensversicherer und Pensionskassen. In der Kapitalanlage bieten sich ihnen Chancen auf eine höhere Rendite. Zudem können sie die Anforderungen an die Eigenmittelausstattung leichter erfüllen.

„Doch auch im aktuellen Zinsumfeld gibt es erhebliche Herausforderungen für die Branche“, sagte Bafin-Versicherungsaufseher Frank Grund beim Handelsblatt-Strategiemeeting Lebensversicherung.

Die Rahmenbedingungen in der Lebensversicherung haben sich in den vergangenen zwölf Monaten komplett geändert. Noch bei der Tagung im vergangenen Sommer ächzte die Branche über die jahrelangen Niedrigzinsen. Diese machten es nahezu unmöglich, die zum Teil hohen Garantien, die die Versicherer ihren Kunden in der Vergangenheit zugesagt hatten, zu erwirtschaften.

Mit den steigenden Zinsen hat sich die Lage grundsätzlich entspannt. Die Bafin hat Grund zufolge nur noch rund 30 statt 40 Pensionskassen unter intensivierter Aufsicht. Bei den Lebensversicherern sind es rund 15 statt 20 Unternehmen.

