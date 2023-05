 Hauptversammlung: Hannover Rück rechnet mit ungebrochenem Wachstum

München Die Hannover Rück zeichnet ein positives Gesamtbild für das laufende Geschäftsjahr. „Der Trend zu steigenden Preisen und damit steigenden Prämieneinnahmen ist ungebrochen“, sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz bei der Hauptversammlung am Mittwoch.

Insgesamt nehme die Nachfrage nach Rückversicherungen weiter zu. Dabei wolle der Dax-Konzern die eigene starke Marktposition nutzen, um weiter profitabel zu wachsen, so Henchoz. Die derzeitige Weltlage um Themen wie Inflation, Krieg, Pandemie und Zinswende sind die Treiber dieser Entwicklung.



Damit setzt sich bei Hannover Rück der Trend fort, der sich bereits nach wenigen Wochen im neuen Jahr abgezeichnet hat. Im Februar meldete der drittgrößte Rückversicherer der Welt hinter Munich Re und Swiss Re einen Preisanstieg um acht Prozent im Schnitt aus der Vertragserneuerungsrunde zum Jahreswechsel.

Hauptgründe waren knappere Kapazitäten in der Branche und die hohe Schadenbelastung im vergangenen Jahr. Dieser Trend setzt sich seither fort. „Auch die Entwicklungen im ersten Quartal unterstützen unsere Erwartungen“, sagte Henchoz den Aktionären. Genaue Zahlen will der Konzern am 11. Mai liefern.

Besserer Versicherungsschutz weltweit als Ziel

Perspektivisch treibt den Hannover Rück-Chef ein globales Thema um. Ein Großteil der weltweit zunehmenden Schäden ist noch immer nicht versichert. Henchoz nannte dazu die Zahl von rund 250 Milliarden Euro im vergangenen Jahr, die durch Naturkatastrophen an volkswirtschaftlichen Schäden entstanden sind. Versichert war mit rund 120 Milliarden Euro knapp die Hälfte davon.

Vor allem die ärmeren Länder und Regionen litten in solchen Fällen besonders. Beim schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien zu Jahresbeginn seien bei einem erwarteten Gesamtschaden von rund hundert Milliarden Euro in der Türkei nur vier Milliarden Euro versichert gewesen. In Syrien bestand zum großen Teil kein Versicherungsschutz.

Diese sogenannten Schutzlücken gelte es zu schließen, indem die Versicherer innovative, einfache Lösungen finden und so den Zugang zu Versicherungsschutz erleichtern, so Henchoz.

Eine Möglichkeit könnten dabei sogenannte parametrische Lösungen sein, die im asiatischen Markt bereits zum Einsatz kommen. Entschädigungen werden dort nicht an entstandene Schäden, sondern an die Schwere des Ereignisses geknüpft. Die Folge wäre im Idealfall eine schnellere Auszahlung von Versicherungsleistungen.

Ein Weg dorthin könnte die moderne Kommunikation über Mobilfunk sein. Henchoz nannte dafür ein Beispiel von den Philippinen. Über die Zusammenarbeit mit den Natural Disaster Fund unterstützt Hannover Rück Genossenschaften, die Kredite an Kleinbauern vergeben.

Für den Versicherungsschutz nutzt der Dax-Konzern die breite Verfügbarkeit des Mobilfunks. Bezahlt wird der Beitrag gegen Ernteausfälle und Starkregen über das Smartphone. „Ausbezahlt wird, wenn ein extremes Wetterereignis eintritt“, so Henchoz.

In Zukunft werde die Blockchain-Technologie weitere Möglichkeiten bieten. Ein Pilotprojekt in Kenia, das Deckungen für Kleinbauern für weniger als einen Euro bietet, nutzen bereits 7000 Landwirte.

