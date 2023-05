 Hauptversammlung: Versicherer Allianz will Structured-Alpha-Skandal „heute abschließen“

München Allianz-Chef Oliver Bäte fordert trotz des jüngsten Rekordergebnisses deutlich höhere Anstrengungen in den kommenden Jahren. „Auch wenn wir schon vieles geschafft haben, so glaube ich, haben wir das Potenzial unserer Allianz noch lange nicht ausgeschöpft“, sagte er in seiner Rede bei der virtuellen Hauptversammlung des Dax-Konzerns am Donnerstag. Verbesserungsbedarf sieht er besonders im Umgang mit Kunden, bei den Herausforderungen der Digitalisierung sowie der Erschießung neuer Geschäftsfelder. Zudem müsse die Allianz in Zukunft noch krisensicherer werden.

Im vergangenen Jahr hatte die Allianz ein Rekordergebnis von 14,2 Milliarden Euro verdient. Dieses Niveau soll auch in diesem Jahr erreicht werden – mit einer Spanne von einer Milliarde Euro nach oben wie nach unten.

Der Dividendenvorschlag von 11,40 Euro je Aktie lag um 5,6 Prozent über dem Vorjahr und soll auch in Zukunft steigen. Gerade deswegen generierte sich der Allianz-Chef, über dessen Vertragsverlängerung der Aufsichtsrat in diesem Jahr entscheiden soll, als Treiber.

Zukünftig wolle die Allianz an mehreren Punkten ansetzen: An erster Stelle stehen dabei die rund 122 Millionen Kunden, die der Konzern weltweit hat. Die gaben dem Konzern in den vergangenen Jahren in Umfragen zwar kontinuierlich bessere Noten. In Deutschland erzielte die Allianz zuletzt 4,6 von fünf möglichen Sternen. „Doch wir schaffen es noch nicht, diese Zufriedenheit in stärkeres Kundenwachstum zu übersetzen“, so Bäte.

Versicherer Allianz: Planung in Sachen Digitalisierung noch „zu komplex und zu teuer“

Unzufrieden zeigte sich der Allianz-Chef auch mit dem Fortschritt der Digitalisierung im Haus. Bäte sprach dabei von einem „Mammutprojekt“ bei der Vereinfachung und Erneuerung der IT-Systeme. Es seien die Geschwindigkeit, die Effizienz und die Verlässlichkeit in der Umsetzung neuer IT-Projekte, die über den künftigen Geschäftserfolg entscheiden.

„Noch planen wir zu komplex und zu teuer, noch müssen wir die Zusammenarbeit zwischen IT und Fachabteilungen verbessern“, erklärte Bäte. Allerdings investiere man jedes Jahr rund fünf Milliarden Euro in die digitale Infrastruktur. In diesem Zusammenhang gehe es auch um technische Exzellenz, die wiederum für weiteres Kundenwachstum sorgen soll.

Bereits seit Jahren arbeitet der Konzern an neuen Wachstumsfeldern. Für den afrikanischen Markt meldete der Konzern im vergangenen Jahr die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem südafrikanischen Versicherer Sanlam. Die Kooperation soll Anfang Juli starten, 30 Millionen Kunden bedienen und pro Jahr drei Milliarden Euro umsetzen.

„Und wir stehen erst am Beginn unserer Reise, den afrikanischen Markt zu bedienen“, sagte Bäte. Zu den neuen Wachstumsfeldern rechnet der Allianz-Chef auch den europäischen Direktversicherer Allianz Direct und Allianz Partners. Die global agierende Tochter ist in den Bereichen Mobilität, Gesundheit und Reise tätig.

>> Lesen Sie hier: „Wer im Haus vorankommen will, wechselt jetzt“ – Diese Allianz-Tochter soll in Europa durchstarten

Noch am Anfang steht zudem der Aufbau einer digitalen Plattform für Schäden in der Autoversicherung. Durch die Zusammenarbeit mit drei Partnern und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz sollen Schäden besser beurteilt und schneller bearbeitet werden. „Wir werden diese Dienstleistungen auch außerhalb der Allianz-Gruppe anbieten und uns damit ein weiteres Wachstumsfeld erschließen“, kündigte Bäte erstmals öffentlich an.

Investoren fordern stärkere Kontrollen: „Schwarze Schwäne“ als Megarisiko

Der Allianz-Chef warf aber auch einen seltenen Blick auf die extremen Herausforderungen in der Zukunft und sprach dabei auch Risiken an, die Investoren als „schwarze Schwäne“ bezeichnen. „Wir müssen uns auch gegen sehr unwahrscheinliche Risiken wappnen, die ein großes Verlustpotenzial bergen“, so Bäte wörtlich.

Dabei gelte es, stets zu fragen, was das Schlimmste ist, das passieren kann, und wie sich die Allianz darauf vorbereiten könne. „Die wichtigsten Hebel dabei: eine Kultur, die ein hohes Vertrauen und starke Kontrollen als zwei Seiten der gleichen Medaille sieht“, forderte Bäte.

Deka-Fondsmanager fordert von Allianz klare Strukturen nach Structured-Alpha-Skandal

Zuletzt vermissten Investoren bei der Allianz angemessene Eigenkontrollen. Eine Reihe von Aktionären kritisierte auf der Hauptversammlung den Umgang des Konzerns mit den Structured-Alpha-Fonds der Tochter AGI in den USA.

Zu Beginn der Coronakrise verzeichneten die spekulativen Hedgefonds hohe Verluste. Die Einigung mit den US-Behörden und die Entschädigungen an Investoren kosteten den Konzern im vergangenen Jahr 5,8 Milliarden Dollar.

„Ein solches Desaster wie bei Structured Alpha darf nie mehr passieren“, forderte Andreas Thomae. Der Fondsmanager von Deka Investment vertrat rund 1,3 Prozent des Aktienkapitals der Allianz. Unmissverständlich forderte er Bäte auf, klare Strukturen zu schaffen, damit ein solcher hausgemachter Betrugsfall, wie Thomae sagt, nicht mehr vorkomme.

Oliver Bäte antwortete mit einer Mischung aus Verteidigung, Verständnis, Demut und dem Blick nach vorn. Das vergangene Jahr habe im Zeichen der Aufarbeitung des Skandals für den gesamten Vorstand gestanden. Deshalb habe man sich in weniger als zwölf Monaten für eine faire Entschädigung entschieden.

Gleichzeitig ging Bäte am Donnerstag aber auch in die Offensive. „Wir möchten die Aufarbeitung der Geschehnisse um die Structured-Alpha-Fonds damit heute abschließen“, sagte der Allianz-Chef.

Für die Zukunft versprach er den Aktionären, dass der Konzern die mannigfaltigen aufsichtsrechtlichen Regeln von einer „Pflichtübung“ zu einer Kerndisziplin des Topmanagements erheben werde.

Mehr: Allianz im Bilanzcheck: Rekordzahlen – und dennoch einige Probleme