IFRS 17 Neue Bilanzregeln: Versicherer hoffen auf höhere Bewertung am Aktienmarkt

Ab 2023 gelten für Versicherungsunternehmen neue Bilanzierungsregeln. Laut Talanx-Finanzvorstand Jan Wicke werden die Zahlen dadurch verständlicher, führen zunächst aber zu mehr Unsicherheit.

Der neue Bilanzierungsstandard soll höhere Bewertungen am Aktienmarkt ermöglichen. (Foto: IMAGO/sepp spiegl) Talanx-Finanzvorstand Jan Wicke

Frankfurt Nach langer Vorbereitungszeit tritt im nächsten Jahr der neue Rechnungslegungsstandard IFRS 17 für Versicherer in Kraft. Dadurch wird es zu deutlichen Veränderungen in den Bilanzen der betroffenen Konzerne kommen. „Investoren und Analysten werden daher voraussichtlich eine Zeit lang unsicher sein, wenn sie auf unsere Zahlen schauen“, sagte Talanx-Finanzvorstand Jan Wicke bei einem Pressegespräch.

Man glaube aber, dass die Zahlenwerke für Anleger transparenter und besser verständlich werden. „Die Unterbewertung von Versicherer-Aktien wird sich dadurch aufheben“, ist Wicke überzeugt.

Welche Auswirkungen sich konkret auf die Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung ergeben, will die Talanx beim Kapitalmarkttag am 6. Dezember bekanntgeben. Auch andere Versicherer, die die internationalen Bilanzierungsregeln anwenden, stellen die Öffentlichkeit nun nach und nach auf die Neuerungen ein. Die Zurich Insurance Group versuchte die Investoren vor Kurzem mit der Aussage zu beruhigen, dass sich am Geschäft und der Dividendenpolitik des Konzerns nichts ändern werde.