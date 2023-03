Immobilienfinanzierung Lebensversicherer spüren Nachfrageknick im Baukreditgeschäft

Kalter Herbst: Im Jahr 2022 haben Lebensversicherungen mehr Darlehen für Wohneigentum ausgezahlt. Doch im zweiten Halbjahr schlug die Zinswende aufs Geschäft durch.

Versicherer können Immobilienkredite mit langer Zinsbindung vergeben. (Foto: dpa) Einfamilienhaus

Frankfurt Bei der Immobilienfinanzierung denken Verbraucher nicht zuallererst an die Lebensversicherer. Doch trotz des schwierigeren Marktumfelds hat die Branche 2022 mehr Baukredite ausgezahlt als im Vorjahr. Das Finanzierungsvolumen bei Wohnungsbaudarlehen sei um 2,3 Prozent auf 8,8 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Mittwoch mit. „Angesichts der Trendwende auf dem Immobilienmarkt ist das ein gutes Ergebnis“, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Allerdings lagen die Zahlen weiter deutlich unter denen des Jahres 2020, als die Lebensversicherer noch Wohnbaukredite in Höhe von zehn Milliarden Euro ausgezahlt hatten.

Den Einbruch im Jahr 2021 hatte die Branche mit der Coronapandemie und damit verbundenen Verzögerungen in der Bautätigkeit begründet. Bereits zugesagte Darlehen seien später abgerufen worden – was sich nun auch in den leicht steigenden Zahlen bei den Kreditauszahlungen im Jahr 2022 niedergeschlagen haben dürfte.