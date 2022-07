Industrieversicherung Das sind die drei teuersten Schadensursachen für Versicherer

Frankfurt Brände und Naturkatastrophen haben in den vergangenen fünf Jahren zu den höchsten Versicherungsschäden für Unternehmen weltweit geführt – und dürften auch künftig bedeutende Schadenursachen bleiben. Daneben haben auch die fehlerhafte Verarbeitung und Wartung von Produkten zu hohen Schäden geführt.

Das ist das Ergebnis einer Analyse der Allianz-Tochter AGCS. Sie hat mehr als 530.000 Schadenfälle weltweit in den Jahren 2017 bis 2021 mit einem Gesamtwert von 88,7 Milliarden Euro untersucht.

Die Studie zeigt, dass die drei wichtigsten Ursachen fast die Hälfte der gesamten Schadensummen ausmachen. Bei Bränden und Explosionen lag die Höhe der Versicherungsschäden im untersuchten Zeitraum bei mehr als 18 Milliarden Euro. Naturkatastrophen kosteten 13,7 Milliarden Euro.

Im Durchschnitt haben die beteiligten Versicherungsunternehmen fünf Jahre lang jeden Tag über 48 Millionen Euro an Unternehmen ausgezahlt. Vor allem Betriebsunterbrechungsschäden (BU) erreichten einen neuen Höchstwert. Der durchschnittliche BU-Schaden in der Sachversicherung beträgt heute mehr als 3,8 Millionen Euro, verglichen mit 3,1 Millionen Euro vor fünf Jahren.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

„Auch für die nähere Zukunft sieht es nicht rosiger aus“, warnt Thomas Sepp, globaler Schaden-Chef und Vorstandsmitglied der AGCS. Der Industrieversicherer der Allianz-Gruppe hat für Unternehmen und die Versicherungsindustrie fünf wichtige Risikotrends identifiziert:

1) Unterversicherung wegen hoher Inflation

Hauptthema im laufenden Jahr ist der starke Preisauftrieb. Der Wiederaufbau von Betriebsstätten und die Wiederbeschaffung von Lagerbeständen nach einem Brand oder einer Naturkatastrophe kosten mehr Geld und dauern oft länger. „Das bedeutet, dass sowohl der Sach- als auch der Betriebsunterbrechungsschaden deutlich teurer werden können“, erklärt Sepp.

Wichtig sei daher, dass Versicherer, Makler und Versicherte die Versicherungswerte in den Verträgen aktualisieren. Ansonsten „riskieren die Unternehmen, im Schadenfall nicht vollständig entschädigt zu werden, während die Versicherer Gefahr laufen, die Risiken zu niedrig zu bewerten“, sagt Sepp.

Es gebe bereits erste Fälle im Versicherungsmarkt, bei denen eine erhebliche Lücke zwischen dem vom Versicherten angegebenen Wert und dem tatsächlichen Wiederbeschaffungswert bestand. Ein Beispiel sei der Schaden bei einer gewerblichen Immobilie, die 2021 bei Waldbränden in Colorado zerstört wurde. Hier sei der Wiederbeschaffungswert fast doppelt so hoch wie der angegebene Wert gewesen.

2) Rückwirkungsschäden wegen gestörter Lieferketten

Überlastete und unterbrochene Lieferketten belasten Unternehmen bereits seit der Coronapandemie. Der Ukrainekrieg verstärkt nun die Materialengpässe und führt zu noch längeren Lieferzeiten.

Aufgrund der globalen Verflechtung der Wirtschaft beobachtet AGCS, dass auch die sogenannten Rückwirkungsschäden zuletzt kontinuierlich zugenommen haben. Dies sind Ertragsausfälle bei einem Unternehmen, weil ein Zulieferer oder Abnehmer einen Schadenfall hatte. Bekannt ist beispielsweise der Chipmangel in der Automobilindustrie nach dem Brand bei einem japanischen Halbleiterproduzenten.

AGCS zufolge seien viele Unternehmen bei Materialien, Bauteilen und Dienstleistungen nach wie vor auf eine kleine Zahl von Schlüssellieferanten angewiesen und müssten ihre Lieferkettenstrategie überdenken.

3) Cyberschäden

Cyberschäden sind AGCS zufolge in den vergangenen drei Jahren akuter geworden, auch wenn sie nicht zu den zehn häufigsten Schadenursachen gehörten. Dies sei vor allem auf die Zunahme von Bedrohungen wie Ransomware-Angriffen zurückzuführen, bei denen Kriminelle Daten verschlüsseln und dann ihre Opfer erpressen.

Die steigenden Schäden spiegeln laut der Analyse aber auch das Wachstum der Cyberversicherung wider. AGCS war sowohl 2020 als auch 2021 in mehr als 1000 Cyberschäden involviert, verglichen mit weniger als 100 im Jahr 2016.

Bedenklich sei, so Sepp, dass viele Unternehmen immer noch sehr schlecht auf Cyberangriffe vorbereitet seien. Das sehen offenbar viele Firmen auch selbst so: In einer Umfrage von Marsh und Microsoft gaben zuletzt nur neun Prozent der befragten Topmanager an, dass sie großes Vertrauen in die Fähigkeit ihres Unternehmens hätten, mit Cyberangriffen umzugehen.

Deshalb lehne AGCS etwa drei Viertel der Anfragen für eine Cyberversicherung, bei denen die Firmen Fragen zu ihren Sicherheitsstandards beantworten müssen, ab, sagt Sepp. Das sei aber nicht nur bei AGCS so, sondern branchenweit üblich, meint der Experte.

4) (Indirekte) Folgen des Kriegs

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine dürfte für die meisten Versicherer eine überschaubare Schadenbelastung bedeuten, ist AGCS überzeugt. Die Exponierung der Versicherer gegenüber dem Konflikt sei durch Kriegsausschlüsse begrenzt, die in den meisten Sach- und Haftpflichtversicherungen Standard sind.

Die erwarteten versicherten Schäden durch den Krieg sind laut dem Industrieversicherer mit einer mittelgroßen Naturkatastrophe vergleichbar, aber Spezialmärkte wie die Luftfahrtversicherung könnten unverhältnismäßig stark betroffen sein.

Die indirekten Auswirkungen des Kriegs seien zudem für Unternehmen und Versicherer deutlich spürbar, heißt es in der Analyse. Ein Beispiel seien die steigenden Energiepreise, die die Inflation weiter antreiben und zu den oben genannten höheren Kosten bei Sach- und Betriebsunterbrechungsversicherungen beitragen.

5) Klimabezogene Rechtsstreitigkeiten

Die Öffentlichkeit achtet immer mehr darauf, ob Unternehmen ökologische, soziale und ethische Standards einhalten. Bei der Transformation zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft gebe es für die Firmen viele Risiken, heißt es in der AGCS-Studie.

Vorstandsmitglied Sepp rechnet deshalb künftig mit mehr klimabezogenen Rechtsstreitigkeiten, zum Beispiel wenn Produkte unter extremen Wetterbedingungen nicht mehr das halten, was sie versprechen, oder wenn Unternehmen versuchen, sich umweltbewusster darzustellen, als sie sind.

Mehr: Allianz-Tochter warnt vor hohen Schäden durch Betriebsunterbrechungen