 Inflation: KfZ-Versicherern drohen Milliardenverluste

Wegen der Inflation rechnet der Branchenverband GDV in diesem Jahr mit einem Minus von 2,5 Milliarden Euro. Prämienerhöhungen zeichnen sich bereits ab.

Die KfZ-Versicherung dürfte deutlich teurer werden. (Foto: imago stock&people) Blechschaden

Frankfurt Die deutschen Kfz-Versicherer werden in diesem Jahr voraussichtlich einen Verlust von mehr als 2,5 Milliarden Euro machen. „Die Autofahrer zahlen in diesem Jahr für die Absicherung ihrer Fahrzeuge rund 30,2 Milliarden Euro, aber die Versicherer müssen über 32,8 Milliarden Euro für Schäden und Verwaltung ausgeben“, sagte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), auf Basis einer aktuellen Hochrechnung am Dienstag.

Unter dem Strich stünden jedem eingenommenen Euro Ausgaben von 1,09 Euro gegenüber. Diesen Zahlen belegen eine Entwicklung, die sich schon seit Längerem abzeichnet.

Klaus-Jürgen Heitmann, Chef des Marktführers Huk-Coburg, hatte bereits vor Kurzem im Handelsblatt-Interview gesagt, dass er für die Kfz-Versicherer in diesem Jahr mit hohen Verlusten rechnet. Auch er hatte eine Schaden-Kosten-Quote von 108 bis 110 Prozent für die Branche prognostiziert.

