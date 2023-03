 Innovation: Künstliche Intelligenz revolutioniert Versicherer

Durch das Verarbeiten riesiger Datenmengen will die Versicherungsbranche künftig in der Lage sein, personalisierte Produktangebote zu machen und Gefahren frühzeitig zu erkennen.

München Neue Möglichkeiten der Technik werden das Geschäft der Versicherer in den kommenden Jahren in vielen Bereichen deutlich verändern. Durch Künstliche Intelligenz (KI) und den Einsatz neuartiger Formen der Kommunikation soll vom Vertragsabschluss bis zur Schadenbearbeitung künftig vieles einfacher, schneller und individueller ablaufen.

„Ähnlich wie am Flughafen oder im Supermarkt, wo Mitarbeiter die Kunden dabei unterstützen, digital selbst einzuchecken oder Waren zu scannen, sollten Versicherer bei einfachen Produkten helfen, diese online abzuschließen und dabei zeigen, wie einfach das ist", sagt Jan Meessen, Industry Leader für Versicherer bei Google in Hamburg. Allerdings stößt die Branche auch an natürliche Grenzen.

Lange Jahre folgten die Versicherer neuen Trends erst mit Verzögerung gegenüber anderen Branchen. Grund waren vor allem die soliden Gewinne, die Veränderungen nur in geringem Umfang nötig machten. Das ändert sich inzwischen massiv.

Überall beschäftigen sich innovative Teams mit den Möglichkeiten, die sich aus dem riesigen Datenschatz der Versicherer ergeben. Wissen doch die Anbieter schon länger, wie ihr Kunde Auto fährt, wie seine Wohnung ausgestattet ist und wie es um seine Gesundheit steht. Durch das Verarbeiten riesiger Datenmengen – Big Data genannt – will die Branche künftig in der Lage sein, personalisierte Produktangebote zu machen und Gefahren frühzeitig zu erkennen. Vor allem aber sollen sich die Systeme durch kontinuierliches Lernen rasant weiterentwickeln.



Markus Lange, Tribe Lead Innovation und Digital bei Signal Iduna, hatte Mitte 2018 mit dem Thema Data-Science begonnen. Erste eigenentwickelte Modelle sind seit Ende 2021 im Einsatz. Jetzt spricht er von einem Durchbruch der Künstlichen Intelligenz in der Breite, weil frei verfügbare und vortrainierte Modelle wie das Sprachverarbeitungsmodell GPT-3 der amerikanischen Non-Profit-Organisation OpenAI genutzt werden können. Damit meint er Anwendungen in der Sprachkommunikation, von denen der Chatbot ChatGPT derzeit die bekannteste ist.

„Für uns als Versicherer geht es jetzt darum, die neuen Modelle für unsere Zwecke zu verstehen und in die Anwendung zu bringen“, sagt Lange. Dabei müssen Versicherer zwei Stränge verfolgen: Zum einen muss die Technologie in den eigenen Systemen abgebildet werden. Das geht meist über Cloud-Lösungen, da diese die notwendige Rechenleistung bieten. Zum anderen müsse man den direkten Nutzen für Mitarbeitende und Kundinnen und Kunden erklären.



Tücken beim Übergang

Vor welchen Herausforderungen die Branche dabei steht, zeigt sich im Detail. Im Moment dominiert bei Chatbots der deterministische Prozess, bei dem ein vorbestimmter Dialog geführt wird. Vereinfacht ausgedrückt baut dabei die Anschlussfrage jeweils auf der vorherigen Antwort auf. Das Modell wirkt wie ein Baum, bei dem es vom Stamm hoch in immer kleinere Äste geht.

Die Zukunft ist jedoch der stochastische Dialog, bei dem Kunden ihre Fragen offen stellen können. Hier aber lauern Tücken. „Mit einer geringen Datenbasis kann viel schiefgehen, wie ChatGPT am Anfang auch gezeigt hat“, mahnt Frank Sommerfeld, Chef der Allianz Versicherungs AG. Deswegen hält man es bei der Allianz jetzt noch für zu früh, große Kundengruppen in den stochastischen Prozess zu führen.



Bei der Entwicklung digitaler Versicherungsprodukte sollten zunächst diese neuen Produkte früh an einer kleinen und affinen Zielgruppe getestet werden und anschließend immer weitere Segmente im Test hinzugefügt werden. Ständig wird Feedback eingeholt und umgesetzt, so dass das Produkt immer besser wird. Auch nach dem finalen Launch wird weiter getestet und das Produkt optimiert. „Die User Experience eines digitalen Produktes muss wie die Erfahrung bei einem Besuch einer Versicherungsfiliale sein - davon sind wir aktuell oft noch etwas entfernt“, sagt Google-Manager Meessen.

Dabei geht es in vielen Fällen auch um die Frage, bis zu welchem Punkt die technologische Innovation die Kundinnen und Kunden unterstützen kann und ab wann die Technik den Kontakt an einen Menschen übergeben muss. „Eine Omnichannel-Strategie ist erst dann intelligent, wenn erkannt wird, wann ein Kanalwechsel notwendig ist - zum Beispiel ein Wechsel von dem Chatbot zu einem Menschen, sobald der Chatbot nicht mehr weiterhelfen kann“, so Meessen weiter. Viele Anbieter arbeiten derzeit intensiv daran, diesen Übergang möglichst weit nach hinten zu schieben.

Konkrete Anwendungen von Chatbots und den Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz gibt es für Versicherer an drei Stellen, an denen sie mit ihren Kunden gewöhnlich in Kontakt stehen: bei Abschluss eines neuen Vertrags, beim Austausch mit Bestandskunden und im Schadenfall. Letzterer ist stets eine besondere Herausforderung: Hier entscheidet sich für viele Kunden das Bild, das sie von ihrem Versicherer haben.

Bei der Allianz laufen inzwischen viele Schadenmeldungen komplett online, der Kunde wird dabei durch einen digitalen Prozess geführt. In der Regel handelt es sich dabei um vergleichbare Standardschäden.



Intelligente Schadenbearbeitung

Auch bei Signal-Iduna ist Künstliche Intelligenz seit rund anderthalb Jahren in die Schadenbearbeitung integriert. „Künftig wird sie dazu beitragen, dass Prozesse schneller und einfacher ablaufen und dass tendenziell richtigere Entscheidungen dabei herauskommen“, erwartet Thomas Jacobi, Leiter Schaden Komposit bei Signal-Iduna.

Im zweiten Halbjahr will der Versicherer seinen Kunden eine einfache Lösung für Foto- und Filmaufnahmen bei Kfz-Schäden zur Verfügung stellen. Diese gehen dann an einen Dienstleister zur schnellen Einschätzung der Reparaturkosten mittels KI.

Wobei Künstliche Intelligenz künftig auch bei Versicherungsbetrügern vermehrt zum Einsatz kommen dürfte. Bildaufnahmen könnten in Zukunft noch weit besser als heute schon manipuliert werden, so die Befürchtung. Oder mittels ChatGPT könnten exakte Abläufe von Unfallhergängen möglichst realitätsgetreu geschildert werden.

Die Versicherer selbst sind sich dieser steigenden Gefahren bewusst und versuchen gegenzuhalten. „Auch zum Erkennen von Betrugsfällen nutzen wir Künstliche Intelligenz, um herauszufinden, ob Bilder beispielsweise nachbearbeitet wurden“, sagt Allianz-Vorstand Sommerfeld. Dennoch bleiben die Anbieter realistisch: Zum einen gab es Versicherungsbetrug schon immer, zum anderen werde es niemals hundertprozentige Sicherheit vor Betrugsversuchen geben, glaubt Signal-Iduna-Experte Jacobi.



Beim Blick in die Zukunft erwartet Jan Meessen von Versicherern weiteren technologischen und digitalen Fortschritt in allen Bereichen – vor allem vor dem Hintergrund, dass Künstliche Intelligenz an Einfluss und Bedeutung gewinnt. Ein Ansatz im Bereich "Service" sind beispielsweise Erklärvideos, die das tendenziell sperrige Thema Versicherungen in sehr viel einfacheren Worten rüberbringen als das bislang in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fall ist. „Die Nachfrage nach Erklärvideos hat sich auf YouTube seit dem ersten Corona-Lockdown stark entwickelt und bietet den Versicherern die Möglichkeit, die Kundenloyalität zu erhöhen“, beobachtet Jan Meessen.

Bei der Allianz setzen sie das bereits in der Praxis um. Dort erhalten Kunden personalisierte Videos, in denen sie beispielsweise erklärt bekommen, dass bei einem Fahrraddiebstahl auch Zubehör wie das Fahrradschloss mitversichert ist.

