Insurtech Börsengang in weiter Ferne: Wefox strebt weitere Finanzierungsrunde am privaten Kapitalmarkt an

Frankfurt, St. Gallen Das „All-Hands“-Meeting mit seinen Mitarbeitern wirkt noch nach bei Julian Teicke. Eine hohe zweistellige Zahl an Mitarbeitern des Berliner Versicherungs-Start-ups Wefox hat ukrainische oder russische Wurzeln. Wer wollte, durfte in der Online-Mitarbeiterversammlung erzählen, wie der Krieg ihre Familien betrifft. „Hunderte Mitarbeiter haben geweint“, erzählt der Gründer. Es sei schlimm gewesen.

Doch irgendwann habe jemand sagen müssen: „Und nun zu den Financials.“ Dem Start-up geht es wie vielen Unternehmen derzeit: Das Geschäft muss weiterlaufen, der Blick muss nach vorn gehen.

Trotz des Kriegs in der Ukraine und den schlechteren Konjunkturaussichten will Wefox weiter durchstarten. Von dem schwächeren wirtschaftlichen Umfeld sei das Geschäft bisher nicht betroffen, betonte Wefox-Chef Teicke im Handelsblatt-Gespräch. Daher spüre man weiterhin ein großes Interesse von Investoren: „Wir bekommen aktuell deutlich höhere Bewertungen angeboten als im letzten Jahr.“

Im vergangenen Frühjahr hatte es einen regelrechten Hype um deutsche Fintechs gegeben. Im Juni erhielt Wefox in einer vom Wagniskapitalgeber Target Global angeführten Finanzierungsrunde 650 Millionen Dollar und wurde dabei mit drei Milliarden Dollar bewertet. Zu diesem Zeitpunkt ließen Teicke und Finanzchef Fabian Wesemann wissen, dass Wefox seine finanzielle Unabhängigkeit erreicht habe und dass man bis zu einem möglichen Börsengang kein weiteres Geld am privaten Kapitalmarkt aufnehmen müsse.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Seitdem hat sich das Marktumfeld komplett geändert. Nachdem die Aktienmärkte lange immer neue Rekorde erklommen haben, führt der Krieg in Europa zu großen Unsicherheiten und hohen Schwankungen.

Ein Börsengang ist für deutsche Finanz-Start-ups und somit auch für Wefox erst mal in weite Ferne gerückt. Viele Investoren sind in den vergangenen Wochen ebenfalls vorsichtiger und Finanzierungsrunden schwieriger geworden.

Chancen für eine neue Finanzierungsrunde stehen gut

Doch Unternehmen mit einem funktionierenden Geschäftsmodell bekommen offenbar weiterhin Geld. Teicke passt sich an diese Gegebenheiten an: „Wenn der Preis stimmt, würden wir nochmals Geld in einer privaten Finanzierungsrunde aufnehmen.“ Was für ihn der richtige Preis wäre, will er nicht sagen.

Manche Branchenkenner halten eine Verdopplung der Bewertung für möglich. Das wäre aktuell ein starker Wert, nachdem Tech-Aktien zuletzt geschwächelt haben und die Ukrainekrise Investoren verunsichert.

Im vergangenen Jahr haben „Einhörner“, wie sich Start-ups mit Milliardenbewertungen gern nennen, solche Sprünge regelmäßig gemacht: Der Bankensoftwareanbieter Mambu zum Beispiel konnte seine Bewertung zwischen Januar und Dezember auf das 2,6-Fache steigern. Dem Wiener Nachhilfe-Start-up Gostudent gelang eine Verdopplung seiner Bewertung binnen sechs Monaten. Der HR-Softwareanbieter Personio steigerte seine Bewertung zwischen Januar und Oktober 2021 sogar um den Faktor 3,7.

In der nächsten Zeit dürften solche Entwicklungen eher die Ausnahme sein. Die Chancen für Wefox stehen aber gut, dazuzugehören. Nach Informationen des Handelsblatts liegen Angebote vor. Wenn die Konditionen stimmen, könnte also schon in den kommenden Wochen oder wenigen Monaten eine neue Finanzierungsrunde bekannt gegeben werden.

Teicke selbst wertet das anhaltende Investoreninteresse vor allem als Bestätigung, mit Wefox die richtige Strategie eingeschlagen zu haben.

Deutliche Umsatzsteigerung geplant

Im Gegensatz zu anderen Versicherungs-Start-ups, die häufig auf den Direktvertrieb über das Internet setzen, verkauft Wefox seine Policen vor allem über Berater. In Europa arbeitet das Unternehmen mit 5000 Maklern zusammen. 700 haben sich exklusiv an Wefox gebunden. Seit einiger Zeit vertreibt das Unternehmen Versicherungen auch über Partner wie Autohändler oder Elektronikketten.

Teicke zufolge erzielte die Wefox-Gruppe im vergangenen Jahr einen Umsatz von 310 Millionen Euro, deutlich mehr als ursprünglich geplant. Auch der Start ins Jahr 2022 sei gelungen. „Dieses Jahr wollen wir den Umsatz noch einmal verdoppeln – auf etwa 700 Millionen Euro“, so der Wefox-Chef.

Im operativen Geschäft sei die Wefox-Gruppe profitabel, wegen hoher Investitionen unter dem Strich aber nicht. Wachsen will Wefox vor allem im Ausland. „Dieses und nächstes Jahr konzentrieren wir uns auf weitere Markteintritte in Europa“, sagt Teicke. Am intensivsten diskutiere man derzeit mit Partnern in den Niederlanden.

>> Lesen Sie auch: Fusionen, Übernahmen, Auslandsexpansion: Das sind die Pläne der Versicherungs-Start-ups im neuen Jahr

Der Großteil des Umsatzes entfällt bislang auf Provisionseinnahmen. Der eigene Versicherer, die Wefox Insurance, kam 2021 auf ein Prämienvolumen von 40 Millionen Euro. Dessen Anteil am Gesamtumsatz dürfte künftig zulegen. Laut den Plänen des Unternehmens soll im Jahr 2030 die Hälfte des Umsatzes von dann über 100 Milliarden Euro auf das eigene Prämienvolumen entfallen.

Neue Erlösquellen sollen 20 Prozent zum Gesamtumsatz beisteuern: Bereits seit 2018 arbeitet Wefox an einem Kernsystem, um Versicherungsprodukte für verschiedene Vertriebskanäle in Echtzeit bauen zu können. Man sei dabei, ersten anderen Versicherern über diese Plattform Zugang zum Wefox-Vertrieb zu ermöglichen, so Teicke. Ziel sei, dass Versicherer ab 2025 ihren kompletten Vertrieb auf der Wefox-Plattform integrieren können.

Eine wichtige Rolle soll künftig auch ein Präventionsprodukt spielen, das ein Team in Paris entwickelt. Kunden, die das Produkt kaufen, werden damit vor Risiken gewarnt und müssen im Gegenzug weniger Versicherungsprämie zahlen. Teicke zufolge sei man im Zeitplan, das Produkt im zweiten Halbjahr auf den Markt zu bringen. Um das Team weiter zu stärken, seien auch Zukäufe im Tech-Bereich denkbar.

Mehr: Platzt die Fintech-Blase? Ukrainekrieg und wackelige Börsen setzen den Bewertungen der Finanz-Start-ups zu