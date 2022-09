Insurtech Online-Krankenversicherer Ottonova sammelt 34 Millionen Euro ein

Angeführt wird die Finanzierungsrunde vom Private-Equity-Investor Cadence Growth Capital (CGC). Mit dem Geld sieht sich Ottonova auch für schwierige Zeiten gut gerüstet.

Das Ottonova-Gründerteam

Frankfurt Trotz des herausfordernden Kapitalmarktumfelds hat der digitale private Krankenversicherer Ottonova weiteres Kapital von Investoren eingesammelt. Das Münchener Insurtech schloss eine Eigenkapitalerhöhung von 34 Millionen Euro ab. Das hat das Handelsblatt vorab erfahren.

Angeführt wird die neue Finanzierungsrunde vom Private-Equity-Investor Cadence Growth Capital (CGC), der hauptsächlich in Technologieunternehmen in der Wachstumsphase investiert. Daneben beteiligten sich ein in München ansässiges Family Office und Bestandsinvestoren an dem Unternehmen.

Vor gut einem Jahr hatte Ottonova bereits 40 Millionen Euro erhalten, unter anderem von Earlybird. Seitdem hat sich das Finanzierungsumfeld für Start-ups wegen des Ukrainekriegs, steigender Zinsen und volatiler Kapitalmärkte deutlich verschlechtert. Insofern ist auch die neue Runde ein Erfolg für Ottonova. Angaben zur Bewertung macht das Unternehmen jedoch nicht.

„Wir haben etwas schlechtere Konditionen akzeptiert, als noch zu Jahresbeginn möglich gewesen wären“, sagt Ottonova-Chef und Mitgründer Roman Rittweger. „Damit haben wir jetzt Sicherheit, falls die Investoren im Herbst noch vorsichtiger werden.“

