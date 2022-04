Insurtech Versicherungs-Start-up will vom Milliardengeschäft mit Haustieren profitieren

Das Insurtech Helden.de will Haustierversicherungen über eine Plattform anbieten.

Düsseldorf Beim Klicken durch die Internetseite von Helden.de könnte man fast denken, man sei auf einem sozialen Netzwerk gelandet. Dort grinsen drei junge Erwachsene im Hippie-Stil in die Kamera, daneben kocht ein Paar Abendessen, und gleich darunter ist ein Foto von einem Pferd samt Besitzerin zu sehen. Nur geht es hier nicht um Likes oder Kommentare, sondern um Versicherungen.

Das Hamburger Insurtech des Gründers Jan Schmidt will Versicherungen einfacher und vor allem transparenter machen. Denn viele Verbraucher sind vom immer größer werdenden Angebot von Versicherungen verunsichert – vor allem online.

Mehr als jede dritte Person beklagt ein zu kompliziertes Verfahren beim Abschluss von Onlineversicherungen. Das zeigt eine Studie, die im Auftrag des Bitkom durchgeführt wurde. „Onlinekunden sind von Shops und Streaminganbietern inzwischen andere Standards in Sachen Nutzerfreundlichkeit gewohnt“, begründet der Branchenverband der Informations- und Telekommunikationsbranche das Ergebnis.

Die Plattform Helden.de hat dieses Problem bereits vor sieben Jahren erkannt. „Wir haben festgestellt, dass die Lücke zwischen E-Commerce und Versicherungen extrem groß war und immer noch ist“, sagt Gründer Schmidt, der mit seinem Managementteam knapp unter 30 Prozent der Anteile hält. Der studierte Wirtschaftsinformatiker will mit seinem Start-up Versicherungen deshalb nutzerfreundlicher machen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Sein Unternehmen ist zwar noch klein, es beschäftigt rund 50 Mitarbeiter und hat 90.000 Kunden. Dennoch glauben bereits namhafte Investoren an die Firma. Zuletzt stieg etwa die Investmentfirma der Tchibo-Familie in das junge Unternehmen ein. Zusammen mit einem weiteren Anteilseigner besitzt sie etwas mehr als 50 Prozent der Anteile.

Übernahme von Tierdirekt soll Wachstum bringen

Noch in diesem Geschäftsjahr will das Start-up rund zehn Millionen Euro umsetzen, profitabel sei es – wie die meisten Insurtechs – jedoch noch nicht. „Wir setzen auf starkes Wachstum“, sagt Schmidt. Deshalb hat er mit seiner Firma vor Kurzem das auf Tierversicherungen spezialisierte Start-up „Tierdirekt“ gekauft. Wie viel Geld die Hamburger für die Übernahme gezahlt haben, will Schmidt nicht verraten.

Mit der Übernahme holt sich Helden.de nun auch die Münchener Rück mit ins Boot, die Tierdirekt mit aufgebaut hat und weiter mit dem Unternehmen kooperieren will. Zunächst bleibt Tierdirekt eine eigene Marke, mittelfristig sollen die Tierversicherungen jedoch auch über Helden.de vertrieben werden.

Im Produktrepertoire des Anbieters befinden sich bisher vor allem die Klassiker: zum Beispiel Haftpflicht- und Hausratversicherungen oder Berufs- und Büroversicherungen. Aber auch Drohnen- und Fahrradversicherungen können Kunden auf der Plattform abschließen.

Helden.de selbst besitzt keine Versicherungslizenz, sondern fungiert als Assekuradeur. In der Versicherungsbranche sind das vor allem Vermittler, die im Namen ihrer Partner Versicherungen abschließen, Risiken kalkulieren und Schäden regulieren. Dabei arbeitet Helden.de mit den NV-Versicherungen und der englischen Hiscox zusammen.

Schließt ein Kunde eine Versicherung bei dem Start-up ab, kassiert es eine Vermittlungsgebühr. Zusätzlich habe man mit seinen Partnern eine Gewinnbeteiligung ausgehandelt. „Das ist schon etwas besonders und in der Branche so nicht üblich“, berichtet Finanzvorstand Dirk Weipert.

Deutsche geben 5,5 Milliarden Euro für Haustiere aus

Gründer Schmidt setzt in das Geschäft mit Tierversicherungen große Hoffnungen. Allein im ersten Coronajahr sei die Zahl der Haustierbesitzer um eine Million gestiegen. Insgesamt gibt es in Deutschland geschätzt 35 Millionen Haustierbesitzer.

Einen passenden Tierhalterhaftpflichtschutz haben bislang eher wenige abgeschlossen. Laut der GHV Versicherung war im vergangenen Jahr zum Beispiel nur ein Drittel der Hunde in Deutschland abgesichert. Dass jedoch grundsätzlich die Bereitschaft besteht, dafür tief in die Tasche zu greifen, zeigen Zahlen des Industrieverbands für Heimtierbedarf: So haben die Deutschen 2020 rund 5,5 Milliarden Euro für ihre Haustiere ausgegeben.

Helden.de ist längst nicht die einzige Firma, die den Versicherungsmarkt für Kunden einfacher gestalten will. Das Start-up nimmt es mit teils deutlich größeren Konkurrenten auf, in Deutschland zum Beispiel mit Wefox, das in einer Finanzierungsrunde zuletzt 650 Millionen Euro eingesammelt hat. Zudem gibt es viele Vergleichsportale, auf denen Kunden ebenfalls Versicherungen abschließen können.

Mit Vergleichsportalen wie Check24 kooperiert Helden.de nicht. Der Vertrieb der Versicherungen laufe ausschließlich über die eigene Internetseite, sagt Schmidt. „Am Ende des Tages fließt sehr viel Geld an diese Vergleichsportale, die dann beim Kunden fehlen“, begründet der 31-Jährige die Strategie.

Beim Vergleich mit anderen Portalen fällt dennoch auf, dass Helden.de längst nicht immer die günstigsten Versicherungen am Markt anbietet. „Wir versuchen, das bestmögliche Produkt vom gesamten Markt in transparenter Art und Weise darzustellen. Das ist dann vielleicht auch nicht immer der günstigste, aber der umfassendste“, sagt Schmidt.

Mehr: N26, Trade Republic, Wefox – So verdienen Fintechs ihr Geld